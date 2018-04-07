‘Akkuyu’yu tek başımıza yaparız’

Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, gerekirse Rusya’nın başka yatırımcı bulamaması durumunda Akkuyu nükleer santralinin inşaatını tek başına tamamlayabileceğini söyledi. Proje için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini anımsatan Novak, “Bu konuda önceliğimiz Türk şirketleri, özellikle devletin de yer aldığı şirketler. Yatırımcıların projeye katılmasına yönelik anlaşmanın yakında yapılacağını umuyorum” diye konuştu.

YÜZDE 49’UNA ORTAK ARIYORLAR

Novak, projeye yatırımcı bulunamaması halinde inşaatın etkilenmeyeceğini vurgulayarak, “Eğer yatırımcı bulunamazsa, o zaman projeyi Rosatom şirketi tamamlar. Projeye bugüne kadar 3 milyar dolar yatırıldı. Bu rakam inşaatın devam etmesi için yeterli” değerlendirmesinde bulundu. Rusya ile imzalanan hükümetler arası anlaşmada, tamamı Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom tarafından yapılacak projede, yüzde 49’luk hissenin yatırımcılara satılabileceği hükmü yer alıyor. Rosatom’un Başkanı Aleksey Lihaçev de daha önce yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS’nin yüzde 49’luk hisse satışının yüksek ihtimalle 2019’da tamamlanmasının beklendiğini kaydetmişti.