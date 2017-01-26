Algı operasyonu boşa çıktı devler Çanakkale’ye koştu

Tüm algı operasyonlarına rağmen Osman Gazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya ve Ilgaz Tüneli gibi dev projeleri bitirerek peş peşe hizmete açan Türkiye, yeni bir projenin daha startını dün verdi. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin 101 kilometrelik Malkara-Çanakkale kesiminin ihalesi dün yapıldı. Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile yapılacak projeye yerli ve yabancı dev firmaların bulunduğu 4 ayrı konsorsiyum teklif verdi. En iyi teklif 5.5 yıllık yapım süresi de dahil 16 yıllık işletme süresi öneren Koreli Daelim ve SK ile Limak ve Yapı Merkezi’nden oluşan konsorsiyumdan geldi. İhale için 11’i yabancı olmak üzere 24 firma şartname almıştı. Böylece şartname alan şirketlerin 14’ü 4 ayrı konsorsiyumda birleşmiş oldu.

KİMLER TEKLİF VERDİ?

Yapılan ihale Türk ekonomisine karşı olumsuz algı operasyonlarına rağmen dünya devlerinin Türkiye’ye ilgisinin arttığını bir kez daha ortaya koydu. İhaleye Çin, Japon, İtalyan, Kore ve Türk şirketler teklif verdi. Teklif verenler arasında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüsü’nde imzası bulunan şirketler de yer aldı. Buna göre Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun üstlenicisi IC İçtaş ve İtalyan Astaldi ortaklığı, Çanakkale Köprüsü ve otoyoluna da talip oldu. İhaleye Cengiz İnşaat ve Kolin İnşaat ortaklığı ise Çinli China Road and Bridge Corporation ile birlikte teklif verdi. Güney Koreli Daelim Group da Limak, SK ve Yapı Merkezi ile kurduğu ortaklık üzerinden teklif verdi. Japon IHI Corporation ve Itochu da dev projeye, Türkiye’den Makyol ve Nurol ile kurdukları ortaklık ile talip oldu. Japon IHI’nın Osman Gazi Köprüsü’nde imzası bulunuyor. IHI, köprüyü yapan Nurol-Özaltın- Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Ortak Girişim Grubu’nun taşeronu konumundaydı.

MALİ DURUMA DA BAKILACAK

Tekliflerin alınmasının ardından akşam saatlerinde verilen teklifleri açıklayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ihaleye 10 milyar 354 milyon 576 bin 202 lira proje bedeli ve 5.5 yıllık yapım süresi dahil olmak üzere 16 yıl 2 ay 12 gün ile en kısa süreyi, Daelim- Limak - SK- Yapı Merkezi OGG’nın verdiğini açıkladı. Arslan “Verilen teklifler, dünyadan çok önemli 13 finans kuruluşunun bu köprüyü destekleyebilecekleri mektupları da içeriyor” dedi. Arslan “Teknik ve ayrıntılı bir inceleme yaptıktan sonra mali yeterliliğe de bakarak en iyi teklifi veren firma ile sözleşme imzalayacağız” dedi.

Ankara’da yapılan ihalede sırasında bilgi veren Komisyon Başkanı ve Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Sefer Tırman ise haziranda Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu’nun dünyanın en uzun 4. asma köprüsü olan Osman Gazi Köprüsü’nü de içeren Gebze-Gemlik kesiminin açıldığını anımsattı. Ağustosta ise Kuzey Marmara Otoyolu’nun içinde birçok ‘en’leri barındıran Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de içeren Odayeri-Paşaköy kesimini hizmete verdiklerini anlatan Tırman, geçen yıl ihale çalışmaları sona eren Kuzey Marmara Otoyolu’nun devamı niteliğindeki Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde de yapım çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Tırman, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımının tamamlanmasıyla bahsi geçen otoyollarla entegre olduğunda Marmara Denizi etrafındaki otoyol ringinin de tamamlanacağını belirtti.