Alışverişte Çinli turist sürprizi

Bu yıl 4. senesini kutlayan Zorlu Center’da alışveriş yapan turistlerin ağırlığı her geçen gün artıyor. 2017’nin 8 ayında sadece tax free yani vergi iadesi alan turistlerin yaptığı harcama 87 milyon TL’yi geçerken, mağazalardan alışveriş yapan yabancıların ağırlığı ise yüzde 30’u aştı. Alışverişte öne çıkan ziyaretçiler Suudi Arabistan ve Kuveyt olurken, Çin ise bu yıl sürpriz yaptı. 87 milyon liralık harcamanın yüzde 23’ünü Suudi Arabistan’dan gelen turistler yaparken Çin’li turistlerin payı ise bu yıl yüzde 10’a ulaştı.

ORTALAMA 3 BİN HARCAMA

Zorlu Center ve Levent 199’u bünyesinde bulunduran Zorlu Gayrimenkul’ün Genel Müdürü Didem Aydın’ın verdiği bilgiye göre Zorlu Center’da turistlerin ortalama harcaması ise bu yıl 2 bin 351 liradan 3 bin 191 liraya çıktı. Son 48 ayda 50 milyon ziyaretçi ağırladıklarını anlatan Aydın, 2014’te 800 milyon TL olan cironun bu yıl sonunda 1.7 milyar liraya ulaşacağını söyledi. Aydın “Kent turizmi, büyük kentlerin çoğunun ekonomisinin önemli bir parçası. Paris romantizmin, Floransa sanatın, Milano modanın ve Prag gotik mimarinin başkentleri olarak biliniyor. Türkiye’de de İstanbul dünyada alışveriş turizmi için tercih edilen şehirler arasında yer alıyor. Başarıyla uyguladığımız ‘destinasyon pazarlama’ stratejisi ile turistlerin İstanbul’a geldiklerinde Zorlu Center’a da gezi listelerinde üst sıralara eklemeleri temel hedefimizi oluşturuyor” dedi. Zorlu Center’da yaptıkları değişiklikleri de anlatan Aydın, müşteriyi mağazaya götüren robotlar kullanmaya başladıklarını söyledi.

ZARA DA GELİYOR

Ayrıca güvenliği 1 milyon doların üzerinde yatırım yaptıklarını da belirten Aydın “Metro girişine x-ray yerine HSR diye bir sistem kurduk. Silah ve her türlü patlayıcıya duyarlı yeni bir sistem. Ayrıca Zara ile anlaştık. Yer istediler. Yüzde 100 dolu olduğu için sinemaları tek kata indirip üst katını Zara’ya vereceğiz. Mayıs 2018’de gelecekler” dedi. Aydın, Performans Sanatları Merkezi’nde 4. sezonda 1.030 gösteriye 400 bin seyirci geldiğini söyledi.