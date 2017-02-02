Dolar spekülasyonlarıyla Türkiye'ye tuzak kurmaya çalışan Deutsche Bank batıyor

Daha önce Türkiye'nin batacağı yönünde rapor hazırlayan Deutsche Bank'ın 4. çeyrek net zararı 1.89 milyar euro oldu. Medyan analist beklentisi ise 1.38 milyar euro seviyesindeydi.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde 2.12 milyar euro zarar eden Deutsche Bank'ın CEO'su karlılığı artırman ve sermayeyi güçlendirmek adına çalışanların bonuslarında indirime giderken binlerce çalışanı işten çıkarıyor.

'HALA SERMAYE AÇIĞI VAR'

Landesbank Baden-Wurttemberg analisti Ingo Frommen, "Cryan, Deutsche Bank'ın hukuki giderleriyle ilgili ilerleme kaydetme sözünü tutuyor. Deutsche Bank'ın hala sermaye açığı var ve beklenmedik olaylar hala banka için büyük problemler haline gelebilir" dedi.

* Ayırca, geçtiğimiz günlerde Deutsche Bank'ın, müşterilerinin ABD ve İngiltere'de kara para aklamalarına sebep olduğu gerekçesiyle bu iki ülkeye yaklaşık 630 milyon dolar ceza ödemesine karar verildi.