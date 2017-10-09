3. Havalimanı Alman medyasında: THY rakiplerine fark atacak

Almanya'nın önde gelen dergilerinden Der Spiegel, 3. Havalimanı projesini mercek altına aldı. THY ile Lufthansa arasında rekabete dikkat çeken dergi, yeni havalimanının açılmasından sonra THY'nin rakiplerine fark atacağını açıkladı.

Takvim'de geçen habere göre, Almanya'da yayın yapan Der Spiegel dergisi, 24 saat çalışmaların sürdüğü 3. Havalimanı inşaatıyla ilgili bir haber yayınladı.

90 MİLYON YOLCU

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile Lufthansa arasında yaşanan rekabeti öne çıkaran Alman dergisi, mega havaalanında 90 milyon yolcuya hizmet verileceğinin altını çizdi.

İLK UÇAK ŞUBAT 2018'DE İNECEK

Şubat 2018'de ilk uçağın inmesi planlanan havaalanının Türk Hava Yolları'nın yeni çıkış noktası olacağına dikkat çekilen haberde, 29 Ekim 2018'de resmi törenin yapılacağı bilgisine yer verildi.

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