Almanya: Avrupa Birliği özerk ödeme sistemi oluşturmalı

Maas, Alman Handelsblatt gazetesine yazdığı yazıda, ABD ödeme sistemlerini pas geçecek bir Avrupa sermayesi ve SWIFT gibi uluslararası banka tranfer sistemlerine dayalı kendi ödeme sistemini oluşturması gerektiğine dikkat çekti.

İran ile anlaşması olan, olmayan bütün şirketlerin ABD yaptırımlarından kaçabilmek için, bağımsız bir uluslararası ödeme sistemi oluşturulması için çağrıda bulunan Maas, yazısında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Avrupalılar olarak, ABD´ye İran anlaşmasından çıkmanın bir hata olduğunu söyledik. Bu süreçte, ABD yeniden yaptırım uygulamaya başladı.

"Bu durumda Washington´a birlikte çalışmak istediğimizi söylemek oldukça stratejik bir önem taşıyor. Avrupalı şirketleri yasal yaptırımlardan korumak da en büyük hakkımız.

"Bu nedenle de, Avrupa sermayesi ve bağımsız bir SWIFT sistemi yoluyla, ABD´den bağımsız ödeme sistemleri kanalları oluşturarak, Avrupa'nın özerkliğini ilan etmemiz gerekiyor."