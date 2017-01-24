Altının onsu 2 ayın zirvesinde dengelendi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin uluslararası piyasada altın talebini artırması ile ons fiyatı iki gündür analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 doların üzerini test ediyor.

Asya piyasalarında dün olduğu gibi bugün de 1.220 doların üzerine çıkan ve son iki ayın en yüksek seviyesi olan 1.220,1 doları gören ons altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 1.215,0 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

Serbest piyasada gram altın, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, geçen haftayı 1.209 dolar seviyesinden tamamlayan altının ons fiyatının, yükseliş isteğini 5. haftaya taşıdığına dikkati çekti.

Dolar endeksindeki geri çekilmenin altının ons fiyatına destek vermeye devam ettiğini ifade eden Memiş, bugün ABD'de açıklanacak imalat sanayi verileri ile ikinci el konut satışlarının takip edileceğini dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatının ABD verileri ile tekrar 1.220 doları test edebileceğine değinerek, teknik açıdan 1.220 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişlerin 1.245 dolar seviyesine kadar devam edebileceğini tahmin etti.

Aşağı yönlü hareketlerde sırasıyla 1.200 ve 1.180 dolar seviyesinin izlenmesi gerektiğini söyleyen Memiş, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Altının gram fiyatının yönünün ise bugün TCMB'nin kararları belirleyecek. Merkez Bankası faiz artırımına giderse yurt içi piyasalarda dolar/TL kurunda geri çekilmeler görülebilir. Faizlerde bir değişikliğe gitmezse de dolar/TL'de yükselişler görebiliriz. Dolar/TL'deki hareketler, devamında altının gram fiyatında da dalgalanmaların devam edeceğinin işaretini veriyor."