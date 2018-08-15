Altın fiyatları bugün 15 Ağustos Dolar ne kadar oldu son dakika Altın döviz fiyatları Çeyrek gram kaç TL

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15 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ATIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı 231,23 TL den alınıp 231,31 liradan sayılıyor

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın bugün 388,08 TL”den alınıp 398,33 TL'den satılıyor.

YARIM ALTIN KAÇ LİRA?

Yarım altın bugün 773,73'den alınırken 796,67 TL'den satılıyor

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

1600,00 TL'den alınıp 1623,00 TL'den satılıyor

SON DAKİKA DOLAR NE KADAR?

Dolar fiyatları güne 6.31 TL seviyesinden başlarken, oluşan olumlu havanın etkisiyle 6 TL'nin altına kadar geriledi. Euro kuru ise 7 TL'nin altını gördü.

Türk Lirası'ndaki değer kaybını kontrol altına almak, ekonomik gelişmelere ilişkin endişelere son vermek amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başta olmak üzere arka arkaya birçok atılan adım, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın yatırımcılar ile toplantı yapacağı haberi kurda iyimser bir hava oluşturdu.

Dolar, BDDK'nın hamlesi öncesi 6.33 TL seviyesinde hareket ederken; BDDK'nın swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değiştirilmesi sonrası kademeli olarak düşerek 6 TL'nin altına geriledi. Güne 6.31 TL seviyesinde başlayan dolar, gün içerisinde en düşük 5.9674 TL'ye kadar gerilerken saat 10.30 itibarıyla 6.0860 TL'de hareket ediyor. Türk Lirası şu dakikalarda dolar karşısında yüzde 5'e yakın primli seyrediyor.

EURO DA 7 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro kuru güne 7.20 TL'den başlarken piyasalar üzerinde oluşan olumlu havanın etkisiyle en düşük 6.7597 TL'yi gördü. Euro kuru şu dakikalarda 8.8507 TL'de bulunuyor. Böylelikle Türk lirası'nın euro karşısındaki değer kazancı yüzde 5'e yakın seyrediyor.

BDDK SWAP İŞLEMLERİNDE ORANI DEĞİŞTİRDİ

Bankaların swap işlemlerine getirilen kısıtlamalarda oran değişti. Bankaların swap işlemler toplamı bankaların yasal özkaynak toplamının yüzde 25'ini geçemeyecek.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, 96 puan seviyesinin üzerindeki seyrini sürdürürken, şu dakikalarda 96.60 puanda işlem görüyor.

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMU

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise Ocak 2017'den bu yana ilk kez 1.190 doların altına geriledi ve şu dakikalarda 1.187,92 dolardan alıcı buluyor.

Uzmanlar dolar endeksinin 96,7 seviyesinin üzerine çıkmasının altının ons fiyatındaki baskıyı artırdığını kaydetti.

Ticaret savaşları başta olmak üzere ABD’den gelecek haber akışının altının ons fiyatı üzerinde etkili olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan ons altında 1.186 doların destek, 1.194 doların direnç konumunda olduğunu belirtti.

Yurt içinde döviz kurlarının değer kaybetmesinin altının gram fiyatında sert düşüşlere neden olduğunu ifade eden uzmanlar, "Altının gram fiyatının, dolar kuruna bağlı olarak dalgalı seyrini sürdüreceğini öngörüyoruz. Gram altında 190-290 lira bant aralığını takip edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

DOLAR VE EURO UZMAN YORUMLARI

Piyasalardaki dalgalanma nedeni ile dolar alış ve satış fiyatı son durumu ile ilgili bilgiler en sık merak edilen konular arasında. İşte dolar ve euro fiyatı!

Anadolu Ajansı Analist Uzmanı İslam Memiş altın yorumları, veri-değerlendirme köşesinde yaşanan son gelişmelerden sonra 'bireysel olarak' ekonomik bazda nasıl tedbirler alınacağını 11 madde üzerinden açıkladı. Belirsizliğin sona erene dek gerek döviz üzerinden gerek altın üzerinden önemli açıklamalarda bulundu. İşte o 11 madde.

1- Döviz ile ticaret yapıyorsak sermayemiz kadarıyla ve döviz olarak kenarda nakit tutmak zorundayız. Bunu başardıktan sonra harcamalarınızı yapabilirsiniz.

2- Kur riskinden kaçınmak için döviz sigortası yaptırmak gerekiyor.

3- Banka mevduatlarınızdaki nakitlerinizi sadece döviz olarak tutmak kârlı bir yatırım olmayabilir. Çeşitli enstrümanları denemek sepet yapmak daha uygun. Döviz talebi ülke ekonomisine zarar verdiği için içerde işlerin zorlaşmasına neden oluyor. Fiziki altın, önceliğimiz olmalı.

4- Enflasyon artışı, gıda fiyatlarının pahalı olmasına neden olduğu için çarşı pazarda alış veriş yaparken tüketebileceğimiz kadar alış-veriş yapmalıyız. Torba ve dolapları doldurmak yerine mevsiminde ucuz olan sebze ve meyvelerden kışa hazırlık yapmalıyız.

5- Tasarruflarınızda hedef belirlemek çok önemli. Yani hedefinizde ne varsa ulaşana kadar birikimden vazgeçmeyin.

6- Belirsiz piyasa şartlarında al-sat yapmayın. Sosyal medya etkisinde kalarak zarar etmeyin. “Bugün ne satın alayım” diye bir şey yok. Bugünkü piyasa koşulları alım için değil, satış için fırsat veriyor. Doğru zamanı beklemek, soğuk kanlı olmak, nefsinize yenilmemek gerek.

7- Global ekonomiler daraldığı için işimize sahip çıkmak zorundayız. İster işveren ister işçi ol, işimize sımsıkı sarılıp daha çok üretmeliyiz.

8- Birikimlerinizi tanıdık dövizcilere ve kuyumculara emanet etmeyiniz. Güveniyorum yok, banka var. Yarın bugün kepenk indirip gittiğinde “ Devlet nerede?” Diyemezsiniz.

9- Devletin sunmuş olduğu tüm teşvikleri araştırmalı, öğrenmeli ve uygulamalıyız.

10- Hayat her geçen gün pahalı olacağını düşünün. Ona göre evlatlarınızı yetiştirin ve hazır olmasını sağlayın. İyi eğitim almış, tasarrufun bilincini taşıyan, olumsuz durumlara duyarlı bir nesil yetiştirmemiz döviz kurlarından daha önemli.

11- Sosyal medya bağımlılığını azalmak gerek. Eve gittiğinizde akıllı telefonunuzdan hücresel veri ayarlarını kapatınız. Yani evinizde internetten uzak, ailenizle yakın olun. Aile iletişimi, sosyal dokunun korunması, ortak hedef belirlemede çok önemli. Bu tavsiyelere göre yaşayan mutlaka vardır.

Ancak bugünkü piyasa koşullardan olumsuz etkilenenler maalesef hazırlıksız yakalananlar olmuştur. Gönül ister ki daha teknik veriler ile Türkiye ekonomisini yorumlayalım. Bugünkü ihtiyacımız veriler ile teselli olmak değil, tedbir alarak olumsuz sürecin geçmesini beklemek...

ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

ALTIN FİYATLARI İÇİN UZMAN YORUMLARI

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundan aldığı destekle yükselen altının gram fiyatının, 225 lira üzerinde kapanışlar gerçekleştirmesi durumunda 250 lira seviyesine kadar çıkabileceğini kaydetti.

Memiş, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklayacağı yeni ekonomi modeli ile ABD'den gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, İngiltere'de büyüme ve ABD'de enflasyon verilerinin de izleneceğini dile getirdi.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Madeni Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altının Tarihçesi

Altın Tarihi - Altının Tarihçesi Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.