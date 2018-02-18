Altın fiyatları son dakika 18 Şubat Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar Kapalıçarşı son durum fiyatlarını vatandaşlar merak ediyor. Altın yatırımcısı çeyrek altın ve gram altındaki iniş çıkışları merakla sorguluyor. 18 Şubat Pazar haftanın son gününde altın fiyatları ne durumda? Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları bugün de 160 lira bandında ilerliyor. Asya piyasalarında altının onsu alış ağırlıklı seyir izliyor. 18 Şubat Pazar gram altın 162,15 liradan alınırken 162,20 liradan satılıyor. Çeyrek altın 259,48 lira alınırken 265,97 liradan satılıyor. 1081,88 liradan alınıp 1098,23liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1.039,32 liradan alınırken 1.072,58 liradan satılıyor. Altın neden değerli bir madendir? Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. İşte merak edilen Altın fiyatları bugün 18 Şubat Çeyrek gram cumhuriyet altın fiyatı ne kadar Kapalıçarşı son dakika! Detayları haberimizde yer alıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 0,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı, bu haftayı 162,3 liradan tamamladı.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı

18 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 162,51

SATIŞ: 162,53

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 259,83

SATIŞ: 265,71

YARIM ALTIN

ALIŞ: 518,04

SATIŞ: 531,42

TAM ALTIN

ALIŞ: 1.042,57

SATIŞ: 1.068,52

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 1.077,00

SATIŞ: 1.087,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 1.071,80

SATIŞ: 1.098,59

Altının ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bu hafta 164,9 liraya kadar yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyesini test etti.

Altının gram fiyatı bu hafta dolar kurunda yaşanan değer kayıplarına karşın ons fiyatından bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izledi. Haftaya 161 lira seviyelerinden başlayan altının gram fiyatı 164,92 lirayla son 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 0,5 getiri sağlayan altının gram fiyatı, bu haftayı 162,3 liradan tamamladı.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.362 doları test ederken son 3 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Haftalık bazda bakıldığında yüzde 2,55 değer kazanan ons altının fiyatı, haftayı 1.348 dolar seviyesinden tamamladı.

"ALTININ GRAM FİYATI 170-171 LİRAYI GÖREBİLİR"

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok küresel piyasalarda ons fiyatındaki değer kazançlarından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde hızla artan tahvil faizleri ile beraber dünya borsalarında da oynaklığın artığını ifade eden Erkan şunları kaydetti:

"Altının ters korelasyon içinde bulunduğu faiz hareketi yukarıya olmasına rağmen, yükselişe devam edebildiği görüldü. Çünkü en başta ABD tahvil faizlerinin yüzde 2,90 üzerine çıkmasına rağmen doların değer kazanmaması bunda etkili oldu. Dolar endeksi zaman zaman yukarı tepkiler verse de 90-90,50 gibi eşikleri kıramadı ve aşağı yönlü trende devam ediyor. Dolar bu denli zayıf kalırken, altın da yüksek performans göstermektedir. İçeride kur hareketi, zayıf dolar kurundan dolayı aşağı... Ancak altının ons fiyatının yukarı hareketi yüzdesel olarak daha fazla olduğu için altının gram fiyatı da ons altın ile beraber yükselmiştir."

Erkan altının ons fiyatında 1.350 doların üzerinin teknik olarak da güçlenmeye işaret ettiğini, altının ons fiyatında 1.365 doların ilk hedef olabileceğini belirterek, "Bu arada doların zayıf kalması konjonoktürel olarak Türk lirası açısından iyi. Orada da destek noktasını 3,75 olarak görmekteyiz. Eğer altın 1.365 doları aşarsa hedefi 1.380 dolar olacaktır. Dolar kuru 3,75'in altına geçmezse veya altının onsu 1.350 doların üzerinde kalmaya devam ederse gram altın minimum 163 lira, maksimum ise 170 -171 lirayı görebilir." değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

ALTIN NERELERDEN ÇIKARILIR?

Okyanus dipleri, akarsuların kumlu yatakları ve volkanik kuvarslar içerisinde altın madenleri yeryüzüne çıkar. Buralarda yeryüzüne çıkan altınların külçe halinde oldukları bilinmektedir. Sel yatağı kumlarının içerisinde ortaya çıkan altının kumdan ayırt edilmesi son derece kolaydır. Yassı ve yuvarlak bir kap altını ayırt etmekte kullanılan bir araç ve gereçtir. Okyanus diplerinde ve nehir yataklarında altın bulmak için ise tarak makinelerinden yararlanılır. Küçük parçacıklar halinde bulunan altınlar kuvars kayalıklarında ortaya çıkarlar.

Altın Nedir?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniAltın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

Altının Tarihçesi

Altın Tarihi - Altının Tarihçesi Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

Milattan önce 550 yıllarında Lidya medeniyetinin kralı Krezus, altını para yerine bastırarak; ticaretin artırılması sağlanmıştır. Türkler ise Müslümanlığı kabul etmelerinin ardından altından eşyalar yapma konusunda temkinli davranmışlardır. Altını sadece süs eşyası yapmak için kullanmışlardır. Altın dünyada en çok Yeni Gine’de, ülkemizde ise Mersin, Niğde, Kütahya, Bursa, İzmir, Antakya ve Balıkesir civarında çıkartılmaktadır.