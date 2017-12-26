Altın fiyatları bugün 26 Aralık Çeyrek altın ne kadar son dakika Dolar kuru kaç tl? sorularının yanıtları merak ediliyor. Vatandaşlar Salı günü canlı altın fiyatları ne kadar oldu merak ediyorlar. Anlık altın fiyatları ve son dakika Dolar kuru fiyatları haberimizde. Dolar kaç tl? Dolar fiyatları artacak mı? Dolar/TL, düşüş eğilimini sürdürerek 3,7970 ile 7 haftanın en düşük seviyesini gördü. Dün 3,80-3,82 bandında hareket eden dolar/TL, günü yatay bir seyirle 3,8095'ten tamamladı. Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,12 azalışla 3,8032 seviyelerinden işlem görüyor. Gram altın 156,2 lira, çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını 1.047 liradan işlem görüyor. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 156,2 lira seviyesinde dengelendi. Altın almak için uzman yorumlar ne oldu? Peki çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç tl? İşte merak edilen Altın fiyatları bugün 26 Aralık Çeyrek altın ne kadar son dakika Dolar kuru kaç tl? sorularının yanıtı sizlerle…

ALTIN VE DOLAR FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Dolar ve altın fiyatları yatırımcılar tarafında merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarının geçtiğimiz hafta düşüş göstermesinin ardından izlediği dalgalı kur, piyasaların dikkatle takip edilmesine neden oluyor. Yılın son günlerine geldiğimiz bu haftada, altın ve dolar fiyatlarının yılı nasıl tamamlayacağı merak konusu.

Gram altın, yatay seyrini bugüne de taşıdı ve saat 11.45 itibarıyla 156,40 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 258 lira, Cumhuriyet altını 1.053 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.275 doları aşan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 değer kazancıyla 1.279 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, jeopolitik riskleri artıracak herhangi bir gelişmenin olmaması durumunda altının ons fiyatının bu seviyelerden düşüşe geçebileceğini tahmin etti.

Risk algısını artıracak bir gelişme olmaması durumunda altının ons fiyatının 1.255 dolara kadar gerileyebileceğini ifade eden uzmanlar, yurt içinde ise altının gram fiyatının 155-157 lira bandında dalgalı bir seyir izlemesinin beklendiğini kaydetti.

26 ARALIK SALI CANLI ALTIN FİYATLARI

25 ARALIK SALI DOLAR FİYATLARI

ALTIN FİYATLARINA UZMAN YORUMU

AA Finans Analisti İslam Memiş, gram altının gelecek yıl en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olmaya devam edeceğini, fiyatının 2018'de 181 liraya kadar çıkabileceğini bildirdi.

Memiş, ABD ile Kuzey Kore arasında yaşanan savaş riskinin ortadan kalkmadığını belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump, kendisine olan siyasi destek azaldıkça Kuzey Kore'ye karşı yeni tehdit açıklamaları ya da askeri müdahale yapabilir. Trump'ın başkanlığının tehlikeye girmesi savaş riskini artıran nedenlerden biri olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın, İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasının jeopolitik riskleri artırdığını ve Orta Doğu'da tansiyonun tekrar yükselmesine neden olduğunu ifade eden Memiş, ilerleyen zamanlarda İsrail, İran, ABD, Suriye, Rusya ve Türkiye'nin tavrının bölgede tansiyonu artırmaya devam edebileceğini söyledi.

Memiş, 2018'in ikinci çeyreğinde ABD ve Avrupa'da enflasyon rakamlarında yükseliş beklediklerini ifade ederek, "AB'de negatif faizin sona ermesi küresel ekonomileri olumsuz yönde etkiler. Merkez bankalarının parasal genişlemeye son vermesi 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesine neden olabilir. Özellikle avro/dolar paritesinde toparlanma isteği görebiliriz. Bu durum altının ons fiyatına olumlu yönde destek verebilir." şeklinde konuştu.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke borsalarında sert satışlar yaşanması, Bitcoin gibi sanal paraların çökmesi, savaş ve siyasi riskler gibi nedenlerle 2018'in finansal piyasalar için zorlu geçebileceğini vurgulayan Memiş, söz konusu gelişmelerin yatırımcıların altın talebinin artmasına neden olacağını söyledi.

Altının ons fiyatının kademeli olarak yükseliş trendine girebileceğini, ons altının 1.240 dolar seviyesinin altına sarkması halinde alımlar olabileceğini, gelecek yıl için ise ons altında 1.500 dolar seviyelerinin görülebileceğini ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatı ise ons fiyatından aldığı destekle yükseliş trendine girebilir. Altının, 2018 yılında yatırımcısına en çok kazandıracak emtia olacağını düşünüyorum. Gelecek yıl altının gram fiyatının 148 lira seviyesini dip, 181 lira seviyesini zirve olarak takip edeceğini belirtmek isterim." diye konuştu.

ALTIN NEDİR?

Kimyada Au sembolü ile gösterilen, parlak sarı renklerde, metal grubuna ait bir elementtir. Kolay tepkimeye girmemesi özelliğiyle bilinen altın, havadan ve sudan etkilenmez. Bu nedenle asla paslanmaz, renginde kararma olmaz. Saf halinde ise oldukça yumuşak olmasından ötürü, kolaylıkla işlenip; şekil verilebilir değerli bir metaldir.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Çeyrek altın Türkiye'de en yaygın olarak kullanılan yatırım aracıdır. Fiyatlar alım ve satım fiyatı olarak gösterilmektedir. Çeyrek altın 22 ayar olup 18 mm çapında ve kulpsuz hali 1.75 gram ağırlığındadır. Yatırım için en uygun altın türlerindendir. Ayrıca piyasada en kolay bulunan altın çeşitleri arasındadır. Düğünlerde, özel günlerde genellikle çeyrek altın takılır. Bunun birden fazla sebebi vardır. Sattığınızda fazla fiyat farkı olmadan yakın değerde ücret karşılığında bozdurulabilmektedir. Çeyrek altında yeni ve eski tarih durumu vardır. Bulunduğumuz yıl tarihi varsa üzerinde yeni çeyrek altın olarak geçmektedir. Bulunduğumuz yıl değil de geçtiğimiz yıllara ait tarih varsa eski tarihlidir. Yeni tarihli ile Eski tarihli çeyrek altında Alım ve Satım arasında fark yoktur.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram Altın, İstanbul Altın Rafinerisi’nin (İAR) tescilli markasıdır. 1 gr, 5 gr, 10 gr, 20 gr, 50 gr, ve 100 gr şeklinde, 995 ya da 999.9 saflıkta üretilen, standart ağırlık ve standart saflıktaki, garantili işlenmemiş altın külçeleridir. Gram Altın’ın tasarlanması ve çeşitlendirip üretilmesindeki amaç; para gibi, birimlere ayrılarak (1$, 5$, 10$, 20$, 50$ ve 100$’ lık banknot gibi) kullanımının kolaylaşmasıdır.

ALTININ KULLANIM ALANLARI NELERDİR?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kâğıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir.

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının en meşhur olmayan kullanım alanı ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.

ALTININ TARİHÇESİ

Bilinen en eski kayıtlara göre Mısır hükümdarları döneminde milattan önce 3200 yıllarında, altın darphanelerde çubuklar haline getirilerek, para yerine kullanılmıştır. Peru’da milattan önce 2000 yılına ait altından yapılmış eşyaların kalıntıları bulunmuştur. Yunanlılar, İranlılar, Sümerler, Asurlular ve özellikle Lidyalılar altına önem veren medeniyetlerden bazılarıdır.

Milattan önce 550 yıllarında Lidya medeniyetinin kralı Krezus, altını para yerine bastırarak; ticaretin artırılması sağlanmıştır. Türkler ise Müslümanlığı kabul etmelerinin ardından altından eşyalar yapma konusunda temkinli davranmışlardır. Altını sadece süs eşyası yapmak için kullanmışlardır. Altın dünyada en çok Yeni Gine’de, ülkemizde ise Mersin, Niğde, Kütahya, Bursa, İzmir, Antakya ve Balıkesir civarında çıkartılmaktadır.