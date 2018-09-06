Altın fiyatları bugün Altın Dolar kuru ne kadar oldu Gram çeyrek altın ne kadar? 6 Eylül altın fiyatlarında son durum nedir? Haftanın sonuna yaklaştıkça son dakika altın dolar döviz kuru fiyatlarını haberimizde derledik. Düğün sezonunun devam etmesi ve altına yatırım yapmak isteyenler altın dolar Euro fiyatlarındaki son dakika rakamları araştırıyor. Dolar fiyatları yeni güne 6.60 TL seviyesinin altında başlarken şu dakikalarda 6.60 TL seviyesinde hareket ediyor. Euro fiyatları ise 7.68 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın, kuşkusuz ülkemizde en çok tercih edilen altın türleri arasında yer almaktadır. Bu durum, düğünlerde de kendini gösterir. Çeyrek altın kültürümüzde gelin ve damada en çok armağan edilen altın çeşitleri arasındadır. Çeyrek altın bu sabah saatlerinde 406,5400 TL'den alınırken 416,2800 TL'den satılıyor. Gram altın, çeyrek altın fiyatlarının yükselmesinden sonra sıkça tercih edilen altın türleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Eline bir miktar para geçen vatandaşlar, çeyrek altından sonra gram altın alarak birikimlerini bu şekilde sıralarlar. 6 Eylül Perşembe sabahı gram altın 253,0520 TL'den alınırken 253,3758 TL'den satılıyor.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CANLI ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

Gram altın, alış 251.35 Türk Lirasından işlem görürken, gram altın satış 253.51 liradan işlem görüyor. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta gram altın satış değeri 250.96 liradan işlem görüyordu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

Çeyrek altın, alış 410.54 Türk Lirasından alınıyor, çeyrek altın satış 418.90 liradan satılıyor. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta çeyrek altın satış değeri 414.70 liradan işlem görüyordu.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1689.60 liradan işlem görürken, satış değeri 1706.67 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta cumhuriyet altını satış değeri 1689.62 liradan işlem görüyordu.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

22 ayar bilezik fiyatı, alış 229.89 lira, satış değeri 232.20 Türk Lirasından işlem görüyor. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta 22 ayar bilezik satış değeri 229.88 liradan işlem görüyordu.

TAM ALTIN NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

Tam altın fiyatı, alış 1659.12 Türk Lirası, satış 1675.94 liradan satılıyor. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta tam altın satış değeri 1658.82 liradan işlem görüyordu.

YARIM ALTIN NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

Yarım altın fiyatı, alış 821.25 Türk Lirası, satış 838.01 liradan Kapalı Çarşı’da satılıyor. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta yarım altın satış değeri 829.41 liradan işlem görüyordu.

REŞAT ALTIN NE KADAR? 6 EYLÜL 2018

Reşat altın fiyatı, alış 1655.76 Türk Lirasından işlem görürken, satış Kapalı Çarşı’da 1672.56 Türk Lirası. Bir önceki hafta 30 Ağustos'ta Reşat altın satış değeri 1655.14 liradan işlem görüyordu.

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?

Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum. Dün 6,61 - 6,71 bandında hareket eden dolar/TL, bugün 6,61 seviyelerinde işlem görüyor. Euro/TL ise 7,67 seviyelerinde seyrediyor.

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,6250 seviyesinde dengelendi.

Dün 6,7255'e kadar yükselen dolar/TL gelişmekte olan ülke piyasalarındaki satış baskılarının hafiflediğine ilişkin işaretlerle düşüşe geçerek günü yüzde 0,93 azalışla 6,6010'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 6,6250 seviyesinde dengeledi. Kur, şu dakikalarda 6,61 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 7,7110'dan işlem görüyor.

Altın Nedir?

Altın; parlak sarı renkli, yumuşak, paslanmayan, kolayca tepkimeye girmeyen ve doğada serbest halde bulunan bir elementtir. Yumuşak olması sebebiyle kolayca şekillendirilebilir ve bu özelliği, tarih boyunca farklı şekillerde kullanılmasına neden olmuştur. Günümüzde ise altın, kullanım alanı oldukça geniş olan değerli metaller arasında yer almaktadır.

Kimyada Au sembolü ile gösterilen altının atom sayısı 79 ve atom ağırlığı 196,9’dur. Sembolü, Latincede parlayan anlamına gelen Aurum‘dan gelmektedir. Erime sıcaklığı 1064°C’dir. Periyodik cetvelin IB grubunda yer almaktadır. Isıyı ve elektriği ile iletmektedir. Elektrokimyasal anlamda bir soy metaldir; ama yansız değildir.

Altın sıcaklık fark etmeksizin havadan etkilenmemektedir. Klor ve bromla tepkimeye girmekte, cıvayla çözünmektedir. Asitlerden ise etkilenmemektedir. Buna karşın kral suyu olarak adlandırılan hidroklorik ve nitrik asit karışımında çözünmektedir.

Altın Ayarı Nedir?

Altın Ayarı Nedir?Altının saflık derecesini yansıtan tanımlamalara; Türkiye’de ayar, dünyada ise karat (kırat) denmektedir. Altının yumuşak bir element olması sebebiyle mücevhercilikte kullanımı zordur. Yüzük, takı setleri gibi işçiliğin yüksek olduğu ürünlerde, altın saflığı değiştirilir. Sonucunda da ayar dediğimiz kavram oluşur.

Saf altın için 24 ayar tanımı yapılırken, doğada %100 saflıkta altın yoktur. Bu nedenle saf altın için %99,99 veya %99,95 saflıkta olduğunu bilmelisiniz. Kuyumculukta duyacağınız bir diğer kavram da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Has altın için binde ifadesi kullanılır ve buna milyem denir. Milyem; alaşım içerisindeki altın miktarının binde oranını tanımlamaktadır. Yani saf altın, 999,99 veya 999,95 milyemdir.

22 ayar altın ise 916 milyemdir ve yüzde 91,6 saflıktadır. Genellikle bilezik yapımında kullanılır ve yumuşaktır. 18 ayar altın ise yüzde 75 saflıktadır ve alyanslarda kullanılır. 14 ayar altın en sert olanıdır ve yüzde 75 saflıktadır. Kuyumcularda görülen takıların hemen hepsi 14 ayar altından üretilmektedir.

Altın Nasıl Bulunur? Altının Elde Edilişi

Altın Nasıl Elde Edilir? Altın MadeniTahmini olarak yer kürenin binde 1 milyondan birini altın oluşturmaktadır. Genel olarak, kuvars kayalıklar altın damlası içermektedir. Aynı zamanda volkanik kuvarslarda, denizin dibindeki yer kabukta ve yeryüzünde altın bulunması mümkündür. Günümüzde altın arama teknikleri; uzaktan, yer üstü ve yer altı olmak üzere 3 şekilde yapılmaktadır. Bu aşamaların hepsi, birbirini tamamlayıcı özelliğe sahiptir ve bu nedenle birlikte kullanılırlar.

Altının doğada bulunması için önce uzaktan algılama yapılarak hedef alanlar belirlenmektedir. Bunun için uydu fotoğrafları ile yeryüzündeki cevher içerebilecek kayalar, fay hatları ve kuşaklar işaretlenir. Ardından yer üstü aramalarına geçilir. Yer üstü aramaların başarısı için hedef alanların belirlenmesi oldukça önemlidir. Hedeflerin daraltılması için de jeokimyasal örneklemeler yapılmaktadır. Bu işlem için; dere kumları, toprak, kaya, su ve bitki örnekleri alınır. Aynı zamanda bölgedeki cevherleşme cinsi de analiz edilir.

Yer üstü aramaların ardından yer altı aramalara geçilir ve hedef alan sondaj ile kontrol edilir. Bu aşamayla birlikte cevher yapısı, tenörü ve miktarı belirlenir. İşte bu aşamada altın madeni olup olmadığı ortaya çıkmaktadır. Eğer bulunan maden altın yatağı ise açık veya kapalı ocak yöntemleri kullanılarak çıkarma işlemine geçilir. Hangi yöntemle çıkarılacağı ise cevherin yapısına, derinliğine, dağılımına ve tenörüne göre değişiklik göstermektedir.

Türkiye’nin Madenleri ve Çıkarıldıkları Yerler

Damar şeklinde cevherleşmenin söz konusu olduğu ve 1 tonda yaklaşık 10 gram altın içeren yataklar, kapalı ocak yöntemiyle çıkarılır. Düşük tenörlü ve etrafa saçılmış yataklarda ise açık ocak yöntemi tercih edilmektedir. Ek olarak, kayaç içerisindeki altın taneleri gözle görülebiliyorsa siyanür kullanmadan gravimetrik yöntemle zenginleştirilir. Eğer gözle görülmüyorsa siyanür mecburen kullanılmaktadır.

Altın içeren cevherler, parçaları öğütme değirmenlerinde hamur haline getirilmektedir. Elde edilen hamur içinde bulunan altın taneleri dağınık haldedir. Altın burada malgama tekniği ile ayrılır. Malgamalama işlemi uygulanan hamurun, konsantresi artırılır ve seyreltik sodyum siyanür çözeltisiyle işlenmesi sağlanır. Böylece altın ve sodyum siyanür reaksiyona girer, bileşik halini alır. Bileşik içindeki altınının çökmesi sağlanır ve çökelti içinden altın, gümüş dışındaki tüm maddeler alınır. Gümüş ise nitrik asit ile sülfürik asit etkileşmesiyle beraber çözünür ve elde altın kalır.

Bilinmesi gereken bir diğer nokta ise altın cevherlerinin tek başına bulunmadıklarıdır. Yandaşlar içerisinde dağılmış halde bulunan altın cevheri, siyanür liçi ile çözündürülür. Bu sırada solüsyona geçen altın iyonları aktif karbon üzerine absorbe ettirilir ve solüsyondan sıyrılır. Bu işleme malgama tekniği denir. Bu şekilde oluşan altın iyonları, elektro kazanım adı verilen yöntemle katı forma dönüştürülür. Katı forma dönüştürülen altın ise yeniden ergitilir ve ingot denen kalıplara dökülür. Sonucunda külçe altın üretilmiş olunur.

Altının Kullanım Alanları Nelerdir?

Geçmiş tarihlerde direkt para olarak kullanılmış ve bu kullanımı yüzyıllarca sürmüştür. Son yüzyıllarda ise sadece kağıt paranın değerini yükseltmek amacıyla kullanılmış ama altının bu alandaki kullanımı artık son bulmuştur. Gündelik hayatta artık para olarak kullanılmayan altın, para ile satın alınır hale gelmiştir. Altının diğer kullanım alanları şunlardır:

Yatırım aracı olarak günümüzde en güvenilir kabul edilen araçlardandır. Diğer yatırım araçlarından daha az risk taşıdığı düşünüldüğünden rağbet çoktur. Eskiden yastık altı yatırım aracı olarak bilinen altın, günümüzde borsa ve forex piyasasında yatırımcıların en çok tercih ettiği enstrümanlar arasındadır.

Takı ve mücevherlerin yapımında en çok tercih edilen maddedir. Günümüzde evliliklerin ve çeşitli eğlencelerin vazgeçilmezidir. En başta bilezik olmak üzere yüzüklerde, kolyelerde, küpelerde kullanılır.

Altının meşhur olmayan kullanım alanı, ilaç sektörüdür. Altının, elektron mikroskoplarda çeşitli kullanımları bulunur.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde yiyeceklerin üzerine süsleme amacıyla altın serpilir. Bu konuda en meşhur ülke Hindistan’dır. Hatta ülkenin bazı içeceklerinde bile küçük altın parçaları bulunur.

Endüstri alanında altın yaygın olarak kullanılmaktadır. Paslanmanın azalması için CD üretiminde, buzlanmayı önlemek için uçakların kokpit camlarında, koruyucu amacıyla bazı uydularda ve fotoğrafçılık alanında kullanılır.