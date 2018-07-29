Altın fiyatları bugün Gram çeyrek altın ne kadar oldu Kapalıçarşı son dakika fiyatları haberimizde sizlerle. Anlık altın fiyatları nasıl? Güncel altın fiyatları yükselişte mi? Son dakika altın fiyatları ne durumda? Canlı altın fiyatları haberimizde yer alıyor. Bu hafta en çok dolar kazandırdı. Bu hafta dolar/TL de yüzde 1,63, altının gram fiyatı yüzde 1,38 değer kazandı. Peki, en gözde yatırım araçları gram ve çeyrek altın fiyatı en son ne kadar oldu? Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki son durumu haberimizde hazırladık. Altının hem hediye hem de yatırım aracı olarak kullanılıyor olması sebebiyle fiyatlarında da sürekli değişiklikler olmaktadır. Örneğin işçiliği, el emeği yüksek olan altın ürünleri hediyelik olarak kullanılırken daha küçük boyutlarda ve işçiliği az olanları yatırım aracı olarak kullanılmaktadır. Bunlara örnek vermek gerekirse; gram altın, çeyrek altın, tam altın en çok tercih edilenlerdir.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIM-SATIM DEĞERLERİ 29 TEMMUZ 2018

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış 189.22 liradan işlem görürken, gram altın satış 190.84 Türk Lirası. (27 Temmuz'da gram altın 191.57 liradan işlem görüyordu)

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış 309.05 liradan işlem görürken, çeyrek altın satış 315.36 Türk Lirası. (27 Temmuz'da çeyrek altın 316.57 liradan işlem görüyordu)

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını fiyatı, alış 1272.03 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını satış 1284.87 Türk Lirası. (27 Temmuz'da Cumhuryet altını 1288.49 liradan işlem görüyordu)

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış 173.06 liradan işlem görürken, 22 ayar bilezik satış 174.81 Türk Lirası

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış 1248.83 liradan işlem görürken, tam altın satış 1261.45 Türk Lirası.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış 618.11 liradan işlem görürken, yarım altın satış 630.72 Türk Lirası.

REŞAT ALTIN NE KADAR?

Reşat altın alış 1246.07 liradan işlem görürken, Reşat altın satış 1258.65 Lirası.

ALTIN NEDEN YÜKSELİR?

Her gün 1-5 liralık değer değişimine sebep olan altın piyasasında yükselme sebepleri nelerdir sorusuna Piyasa Anket'in hazırlamış olduğu maddeler:

1 ) Küresel ve yerel enflasyon: Enflasyon; fiyat genel seviyesinde oluşan artışı gösteren ölçüt olarak tanımlanır. Eğer enflasyon yüksek ise paranızın alım gücü düşer. Küresel enflasyonda da para biriminin alım gücü düşüş gösterir. Bu durumda fiyatların her zaman yükseliş trendi içinde olmuştur. Para biriminin alım değeri düştüğü için oranlar artar ve siz paranızla aynı miktarda altın alamazsınız. Bu nedenle küresel ve yerel enflasyon sarı-metal değerlerinin en büyük düşmanıdır.

2 ) Küresel Likidite; Likidite borsa programlarında sürekli duyduğumuz bir terimdir. Likidite; nakit akışı anlamına gelen bir borsa terimidir. Likiditenin artış göstermesi değerleri doğrudan etkiler ve değerleri yükselerek bir trend içine girer. Altın miktarı sabit iken altın maliyetinin artmış olması ve piyasa da paranın daha fazla olması piyasanın artmasına neden olacaktır. Bu nedenle küresel likidite oranları doğrudan etkileyen bir etkendir.

3 ) Altın stok durumu; Dünya üzerinde belirli miktarlarda altın stoku mevcuttur. Yeni altın kaynakları bulunmadığı dönemlerde mevcut stok azalma gösterir ve sarı-metal oranları bu dönemde olağanüstü artış gösterir. Bu durum genelde düğün mevsimi olarak bilinen yaz aylarına girmeden ortaya çıkar. Bu dönemde altın alımları dünya genelinde en yüksek derece de gerçekleştiği için oranlarda muazzam derece de artış gösterir.

4 ) Küresel Riskler: Altın bir yatırım aracı olarak her devirde değerini koruyan ve zarar ettirmeyen bir meta olduğu için tercih edilir. Ancak çeyrek altını etkileyen ve altın piyasasının yükselmesine neden olan küresel risklerdir. Altın en kolay nakite çevrilebilen ve dünyanın her yanında işlem gören bir cevher olduğu için her insan yatırım amacı olarak altın satın alır. Özellikle küresel risklerin, savaşların olasılığının artması ile insanlar döviz fiyatlarına güvenmeyip nakitlerini altına çevirerek altın satın alırlar. Altın satın alımları piyasa da altın daralmasına neden olur ve sarı-metalin aşırı derece de artmasına neden olur.

5 ) Reel faiz oranları: Reel faiz; elde tutulan paranın elde tutulmasının maliyeti olarak bilinir. Bu nedenle elinizde tuttuğunuz altının da elde tutulma maliyeti mevcuttur. Özellikle küresel reel faizler arttığında yerel reel faizler de artış gösterir. Bu durumda insanlar ve yatırımcılar nakitlerini altına çevirerek nakit tutma maliyetini ortadan kaldırmak ister. Nakitlerin altına çevrilmesi işlemleri piyasa da altının azalmasına ve doğrudan fiyatlarının artmasına neden olur.