Altın fiyatları güne nasıl başladı? Kapalıçarşı`da gram ve çeyrek altın kaç lira?

Altın fiyatları 21 Eylül 2017 tarihli günün ilk rakamları açıklandı. Altının gram fiyatı güne yatay başlayarak 147 liradan işlem görürken çeyrek altın 241 liradan satışa çıktı. Gün içerisinde değişim gösteren altının gram fiyatı ve çeyrek altın başta olmak üzere diğer ziynet altın fiyatları ile ilgili tüm detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde sizlere aktarmaya devam edeceğiz. ABD merkez bankası Fed tarafından açıklanana faiz politikası doların yükselmesine neden olurken altın fiyatları düşmeye başladı. Bu sabah altın fiyatları, dün sabahki açılış rakamlarından daha düşük bir değerde. Peki altın fiyatları ile ilgili uzmanların analizi ne şekilde? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Gram altın fiyatları kaç lira? Altın fiyatlarını anlık ve güncel olarak haberimizden takip edebilirsiniz.



Altın fiyatları üç haftadan uzun sürenin dip seviyesine gerilerken, çeyrek altın 989 liradan alıcı buldu. Altın, güçlü seyir izleyen dolar ve FED'in Aralık faiz artıracağına ilişkin artan beklentilerin talebi azaltmasına paralel olarak üç haftadan uzun sürenin dip seviyesine geriledi. Spot altının ons fiyatı Asya piyasalarının açılışında 1295.65 dolar ile Ağustos sonlarından bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra yüzde 0.1 düşüşle 1,299.31 dolarda bulunuyor. ABD altının Aralık vadeli fiyatı yüzde 1 düşüşle 1,302.60'a geriledi.



Altının gram fiyatı hafif düşüşle 146 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın yüzde 1,15 yükselişle 240 liranın üzerinde cumhuriyet altını ise 986 liradan alıcı buldu.



Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,34 azalışla 146,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 241,00 lira, Cumhuriyet altını 983,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,34 düşüşle 146,70 liradan işlem gördü.



Güne yatay başlayan altının gram fiyatı 147,1 liradan alıcı buluyor



Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün 146,4-147,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 147 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 147,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.







Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 147,1 lira seviyesinde dengelendi. Dün 146,4-147,5 lira bandında dalgalı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,21 artışla 147 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, bugüne ise yatay bir başlangıç yaptı ve saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 147,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı, dün akşamki ABD Merkez Bankası (Fed) kararlarının ardından 1.296 dolar ile yaklaşık 4 haftanın en düşük seviyesini gördü. Fed kararı sonrasında dün akşam düşüşe geçen ons altın, günü yüzde 0,8 azalışla 1.301 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, bugün 1.296 dolar ile 28 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 09.50 itibarıyla bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.



Altının gram fiyatı ise yatay seyirle 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, Cumhuriyet altını da 985 liradan satılıyor.



ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?



Altının gram fiyatı ise yatay seyirle 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 lira, cumhuriyet altını da 985 liradan satıldı.



GÜNLÜK ALTIN FİYATLARI ANALİZİ



İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Analizi:



Ons altında yaşanan kar realizasyonlarının 1306$ seviyesinde karşılandığını ve bu noktadan tepkilerin oluştuğunu izliyoruz. Bugün kıymetli metal seyrini 1312$ seviyesi üzerine taşıdı ve anlık bu nokta üzerinde işlem görmekte.



ABD doları ise küresel piyasalarda halen daha zayıf ve sarı metalde oluşan yukarı yönlü harekete hem dolar endeksinin hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki aşağı yönlü seyrin etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra bu akşam Fed var. Forex piyasalarında karar öncesinde temkinli seyirlerin yaşandığı görülüyor. Piyasa beklentisi Fed'in faizleri aynı tutmasını yönünde fakat altın yatırımcısının odak noktasında üç önemli başlık yer alıyor. Birincisi bilanço küçültme zaman çizelgesi, ikinci olarak düşük enflasyon ve son olarak 2017 yılı için 3. Faiz artırımının durumu. Bu üç başlık için verilecek mesajlar yılın geri kalanında yapılacak iki toplantı için ışık tutacak. Bu nedenle şahin & güvercin şeklinde ayrılacak olan Fed'in mesajların tonu altın fiyatlarındaki hareketliliği artırabilir.



Teknik Analiz: Ons altın 1312$ noktasından tepki almakta. Ayrıca onsta Bollinger bandın ortalamasının altındaki fiyat hareketi sürüyor. Analizlerimizde de belirttiğimiz gibi band henüz bir kırılma ve yön değişikliği yapmamış ve MACD'nin trendin yukarı yönlü hareketini de onayladığı göz önüne alındığında 1320$ / 1327$ direnç noktalarına oluşan fiyat hareketinde dikkatli olmakta fayda var. Buna karşın geri çekilmelerde en yakın desteği 1312$ seviyesi. Bu seviye altındaki satışlarda 1306$ noktasının kırılıp kırılmadığına dikkat etmekte fayda var.



Direnç: 1320 / 1327 / 1336

Destek: 1312 / 1306 / 1300



ÇEYREK ALTIN NEDİR? KAÇ GRAMDIR?



Çeyrek altın 22 ayar ve 1,754 gramdır. Çeyrek altın çapı 18 mm'dır. Cumhuriyet Altını gibi Çeyrek Altın da T. C. Darphanesi tarafından basılmaktadır. Çeyrek altının ön yüzünde ''Türkiye Cumhuriyeti'' yazısı ve basım tarihi yer almaktadır. Diğer yüzünde ise; Atatürk resmi ve bu resmin çevresinde kenar süslemesi olarak yıldız işaretleri ve nakış süslemesi bulunmaktadır.



Çeyrek altın, işçiliğin az olması sebebi ile en çok tercih edilen yatırım altınları arasında yer almaktadır. Yatırım amaçlı altın alımlarında işçiliği en az olan altın türleri tercih edilmelidir. İşçilik ne kadar fazla ise alıcının ödeyeceği işçilik ücreti de o oranda artmaktadır. Bu anlamda en avantajlı altın türü ise Gram Altındır. Gram Altın işçiliği en az olan altın türüdür. İşçiliğin az olması, alış-satış farkının da az olması anlamına gelmektedir. Altın ulaşması oldukça zor olan değerli bir madendir. Ülkemizde ve Dünya' da altın yaygın şekilde neredeyse tüm sektörlerde kullanılmaktadır. Tıp sektöründen endüstriyel alana kadar yaygın olan bu maden saf olarak çok yumuşak bir haldedir bu yüzden farklı metaller eklenebilir.



Piyasa üzerinde en çok el değiştiren çeyrek altın ülkemizde devlet denetiminde Türkiye Cumhuriyeti Darphane’sinde basılmaktadır. Ülkemizde çeyrek altın hediyelik olarak götürülürken yatırım aracı olarak da kullanılır. Fiyatının uygun oluşu her bütçe için alım kolaylığı sağlar. Ayrıca çeyrek altında eski tarihli ve yeni tarihli olmak üzere bir ayrım söz konusudur. Yeni tarihli çeyrek altınlar piyasaya yüksek bir fiyatla giriş yapar ancak eski tarihli çeyrek altınlar vergiden muaf, ikinci el olduğu için yeni tarihli altına göre fiyatı daha düşüktür. Bu yüzden yatırım amaçlı çeyrek altın yani küçük altın almak isteyenler eski tarihli olanları tercih etmelidir.