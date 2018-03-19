Altın fiyatları tarihi zirvede

Haftaya 162 lira seviyesinden başlayan gram altın, bu süreçte yükseliş eğilimini sürdürerek, 16 Mart Cuma günü 166.4 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Yatırımcısına haftalık bazda yüzde 2.1 getiri sağlayan altının gram fiyatı, haftayı 165.6 liradan tamamladı. Aynı dönemde altının ons fiyatı ise yaklaşık yüzde 0.70 değer kaybetti. Altının ons fiyatı, haftanın son işlem gününü 1.314 dolar seviyesinden tamamladı. Gram altın, yılbaşında bu yana da yatırımcısına yüzde 4 kazandırdı.