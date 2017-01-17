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Altın kapanışta yükseldi! İşte çeyreğin fiyatı

Altının gram fiyatı, Kapalıçarşı'da günü 147.80 liradan tamamladı.

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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,03 artışla 147,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 243,00 lira, cumhuriyet altını 989,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 yükselişle 147,80 liradan işlem gördü.

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