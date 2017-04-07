Altında tarihi rekor

Yapılan operasyon sonrası 3.75 liraya kadar yükselen dolar gün içinde 3.73 lirada dengelenirken, yatırımcıların ‘güvenli liman’ altına yönelmesiyle altının gramı 152.43 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gördü. ABD’nin Suriye’de rejime ait hava üssünü vurmasının ardından güne yükselişle başlayan altın Kapalıçarşı’da hareketlendi. Kapalıçarşı’da çeyrek altın 249 lira, Cumhuriyet altını da 1.014 liradan satıldı. Bu arada Suriye’de rejimin yanında yer alan Rusya’da da piyasalar hareketliydi. Rus Rublesi dolar karşısında yüzde 1 değer kaybetti. Rus Borsası’ndaki kayıp ise yüzde 3 oldu. Analistler piyasaların, Rusya, Çin ve Suriye’den gelecek açıklamaları ve bölgedeki jeopolitik gelişmeleri takip edeceğini belirttiler.