Anadolujet 1 liraya uçuracak
Anadolujet, yolcularını 1 liraya uçuracak. Yapılan açıklamaya göre, şirketin 9. yaşına özel kampanyayla yolcular, 22-24 Nisan’da satın alacakları gidiş-dönüş biletleri ile 23 Mayıs-22 Haziran’da yapacakları uçuşlarında, diledikleri bir yönde 1 liraya uçabilecek.
Uçuşlar ve kampanyalar hakkında ayrıntılı bilgiye 444 25 38 numaralı çağrı merkezi ya da anadolujet.com internet adresinden ulaşabilecek. Öte yandan kampanyada, 9-11 Haziran’ın kapsam dışında olduğu belirtildi.
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