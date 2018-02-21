Araç kiralamak isteyenler dikkat!

Araç kiralama sektöründe yaşanan sıkıntıları ve sorunları çözmek için Findeks alt yapısını kullanan yeni bir güvenlik yazılımı geliştirildi. RentalRisk yazılım ekibinin sorumlusu bilgisayar mühendisi Uğur Bey yakında tüm sektörün buna geçeceği savunuyor. Şuana kadar 30.000 sorgu yaptıklarını ve 0 risk 0 kayıp ile kiralamaları tamamladıklarını belirtti.

Araç kiralama şartlarına uygun musunuz ?

Bu sistem sayesinde; Tüketici hangi araç gruplarını sorunsuz kiralayabileceğini biliyor. Firma da sürücünün araç kiralama şartlarına uygun olduğunu bilerek rezervasyonu otomatik onaylıyor. Bu sayede kiralama ofisine gittiğinde, ek prosedür ve kiralama şartlarına takılmadan aracını kiralıyor.

Ayrıca KKB kredi notu düşük olan bir çok kullanıcı araç kiralayamıyor. RentalRisk geçmiş verileri analiz edip, kredi notuna bakılmaksızın kontrol ettiği için mağduriyetinde önüne geçmiş oluyor.

Rezervasyon yaparken, ödeme sayfasında bu güvenlik uyarısı çıkıyor ve kiralama riskinizi hesaplıyor. Eğer şartlara uygunsanız rezervasyonu tamamlayabiliyorsunuz, aksi halde rezervasyon yapmanıza izin vermiyor.

Sektördeki firmalara avantaj sağlıyor

Kaliteyi arttırır, Güvenli kiralama, kaliteli müşteri kazandırır.

Müşteri kazandırır, Yanlış bilgiye/analize dayalı olarak "Kaliteli müşteri" kaybetmenizi önler ve size kazandırır.

Tasarruf ettirir, Personel ihtiyacına gerek duyulmaz.

Zaman kazandırır, Tüm analiz ve işlemler saniyeler içinde otomatik hesaplanır. Manuel kontrole ihtiyaç yoktur.

Kaybı azaltır, Kiralama sonrasında tahsil edilemeyen alacağınızı azaltır.

Büyüme sağlar, Güvenlik sorunlarıyla uğraşmak yerine, büyümeye odaklanmanızı sağlar.

​RentalRisk ekibi sadece onaylı araç kiralama firmalarına kurulum yaptıklarını bu sayede "Hem sürücü hem araç kiralama firması korumamız altında." olduğunu vurguladılar. Araç kiralama firmasının sitesinde ve ya sisteminde RentalRisk'i gören tüm kullanıcılar güvenle firmadan araç kiralaması yapabilir.

Artık kredi notunuz önemli değil, geçmişi finansal raporlarınız önemli. Hem tüketici mağduriyetini hemde sektörün yaşanan sıkıntılarını azaltacağa benziyor.