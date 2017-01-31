Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri bugün (31 Ocak 2017) sona eriyor

MTV ilk taksit ödemesinde son gün bugün. Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleri ile ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

Ocak ayı ile birlikte motorlu taşıtı olan vatandaşlarımız internetten MTV sorgulamaya başladı. Araç sahipleri bir yılda iki kez olmak üzere Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri gerekiyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) son ödeme günü 31 Ocak itibariyle sona eriyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2017 yılında yüzde 3,83 oranında zamlandı.

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler, bu taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, uçak ve helikopterler gibi araç türleri, MTV ödemelerinden sorumlu tutuluyor, ödemeler araç türüne göre farklılık gösteriyor.

MTV ÖDEME NASIL YAPILIR?

MTV hesaplama, ödeme gibi işlemler için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) İnternet Vergi Dairesi internet sitesi (https://intvd.gib.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Resmi sayfada yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama" sekmesine; Araç Tipi, Araç Yaşı, Motor Silindir Hacmi bilgilerini eksiksiz bir şekilde giren sürücüler, işlemin sonunda yıllık tutarı ve taksit tutarını öğrenebiliyor.

İşte ocak ayında ödenmesi gereken MTV'nin araçlara göre dağılımı

OTOMOBİLLER

1300 CC ve altındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 225 TL

1301-1600 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 517,5 TL

4-6 yaş: Ocakta ödeyeceği vergi 388 TL

1601 cc ve 1800 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 913, 5 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 714 TL

2001-2500 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 2 bin 158 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: Bin 567 TL

MOTOSİKLETLER

100-250 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 61 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 46 TL

251-650 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 126 TL

4-6 yaş Ocak'ta ödeyeceği vergi 95,5 TL

651-1200 CC arasındaki araçlar

1-3 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 323 TL

4-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 192,5 TL

OTOBÜS

25 kişiye kadar 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 979 TL

7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 585 TL

46 kişi ve yukarısı: 1-6 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi 1.567 TL

7-15 yaş: Ocak'ta ödeyeceği vergi: 1.306 TL