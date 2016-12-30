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Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam yaptı.

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Akaryakıt dağıtım şirketleri, bu gece yarısından geçerli  olmak üzere motorinin litre fiyatına 12 kuruş zam yaptı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da  4,49 liradan 4,61 liraya, İstanbul'da 4,44 liradan 4,56 liraya, İzmir'de ise 4,46  liradan 4,58 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti  nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Akaryakıt dağıtım şirketleri, 22 Aralık Perşembe günü benzinin litre  fiyatına 10 kuruş zam yapmıştı.

 

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