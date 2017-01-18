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Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Bu gece yarısından itibaren otogazda litre başına 5 kuruş fiyat artışı yaşanacak.

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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 19 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere otogaz fiyatında 5 kuruş artış olduğunu duyurdu.

Yeni zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatının İstanbul'da 3,08 liradan 3,13'e, Ankara'da 3,07 liradan 3,12'ye çıkması bekleniyor. Fiyatlar akaryakıt bayileri arasında ufak farklar gösterebiliyor. 

Otogazda 2 Ocak'ta 1da 4 kuruş zam yapılmıştı. Bu zamla birlikte otogaz yeni yılın ilk ayında 19 kuruş zamlanmış olacak.

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