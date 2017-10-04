ASELSAN 9 ayda yüzde 107 kazandırdı
2016 sonunda 616 milyar lira olan Borsa İstanbul’daki şirketlerin piyasa değeri, eylül sonu itibarıyla 801 milyar lira oldu.
Piyasa değerini 9 ayda 6.5 milyar lira artırarak 41.5 milyar liraya yükselten Koç Holding, borsanın en değerli şirketi oldu. 9 aylık süre zarfında yatırımcısına yüzde 107 kazanç sağlayan ASELSAN ise piyasa değerini 13.6 milyar lira artırarak 26.3 milyara liraya yükseltti. Değer artışında şampiyon olan ASELSAN, en değerli şirketler sıralamasında da 16’dan 8’inci sıraya yükseldi. ASELSAN, 9 aylık dönemde yatırımcısına yüzde 107 kazanç sağladı. ASELSAN’ı, 12.7 milyar liralık artışla Tüpraş, 9.1 milyar liralık artışla Ereğli Demir Çelik ve 8.7 milyar liralık artışla Garanti Bankası izledi.
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