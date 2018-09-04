Aselsan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne AR-GE ve test merkezi kuracak

Dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri arasında 55’inci sıraya yükselen Türk devi Aselsan büyümeye devam ediyor. Aselsan, Yavru Vatan Kıbrıs’ta, Güzelyurt bölgesindeki Kalkanlı Teknoloji Vadisi’nde (KALTEV) AR-GE ve test merkezi kuracak. ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü içerisinde bulunan KALTEV’de Aselsan için ofis ve laboratuvar alanları ayrıldı, ayrıca ürünlerin test edilebilmesi için de arazi tahsis edildi.

Aselsan, burada gerçekleştireceği çalışmalarda Kıbrıs’ın akademik gücünden faydalanacak, yeni projeleri için ihtiyaç duyduğu bazı testleri de yapma imkanı bulacak.