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ASELSAN Suudi Arabistan'da şirket kurdu

ASELSAN, TAQNIA DST ile birlikte Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) şirketini kurdu.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında "ASELSAN ve TAQNIA DST arasında Suudi Arabistan'da 6 milyon dolar sermayeli SADEC LLC (Saudi Defense Electronics Company) ortak şirketinin kuruluş tescil işlemleri bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir." denildi.

Kurulan şirketin radar, elektronik harp ve elektro-optik sistemleri konusunda faaliyet göstereceği ifade edilen açıklamada, ortaklığın ASELSAN'ın cirosunu olumlu etkileyeceği kaydedildi.

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