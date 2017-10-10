ASELSAN Ukraynalı şirketle 44 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Ukrayna'da yerleşik bir müşteri ile haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 43 milyon 634 bin 744,40 dolar tutarında bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Daha önce de ASELSAN Ukrayna'nın Tank modernizasyonu için İsrailli bir firmayla yarışıp ihaleyi kazanmıştı.