ASELSAN Ukraynalı şirketle 44 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
ASELSAN ile Ukrayna'da yerleşik bir müşteri arasında haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 43 milyon 635 bin dolarlık bir sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin Ukrayna'da yerleşik bir müşteri ile haberleşme sistemleri tedarikine yönelik 43 milyon 634 bin 744,40 dolar tutarında bir sözleşme imzaladığı bildirildi. Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2018 yılı içerisinde gerçekleştirileceği kaydedildi.
Daha önce de ASELSAN Ukrayna'nın Tank modernizasyonu için İsrailli bir firmayla yarışıp ihaleyi kazanmıştı.
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