ASELSAN'dan 701 milyon liralýk sözleþme

ASELSAN'ýn Kamuyu Aydýnlatma Platformunda (KAP) yer alan açýklamasýnda "Milli Savunma Bakanlýðý ile þirketimiz arasýnda, Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyacý olan 'Ateþ Destek Otomasyon Sistemleri (ADOP-2000)' projesinin tedariki maksadýyla 701 milyon lira (200 milyon dolar) bedelli sözleþme imzalanarak yürürlüðe girmiþtir. Bu açýklama Milli Savunma Bakanlýðýndan alýnan bugünkü izne istinaden yapýlmýþtýr." ifadeleri kullanýldý.