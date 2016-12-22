ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlýk sözleþme

Milli Savunma Bakanlýðý ile ASELSAN arasýnda "Hava Savunma Erken Ýkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERÝKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanýmý" projesinin tedariki amacýyla 175,6 milyon dolarlýk sözleþme imzalandý.

ASELSAN'ýn Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açýklamasýnda, Milli Savunma Bakanlýðý ile ASELSAN arasýnda Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyacý olan HERÝKKS Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanýmý projesinin tedariki amacýyla 175 milyon 630 bin dolar bedelli sözleþmenin imzalanarak yürürlüðe girdiði bildirildi.