Son Dakika Haberleri E-gazete 22Bugünkü Star

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMÝ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ASELSAN'dan 175,6 milyon dolarlýk sözleþme

Milli Savunma Bakanlýðý ile ASELSAN arasýnda 'Hava Savunma Erken Ýkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERÝKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanýmý' projesinin tedariki amacýyla 175,6 milyon dolarlýk sözleþme imzalandý.

  • AA
  • 1
  • 4
  • 4
  • 1
  • 0
  • 2
x

Milli Savunma Bakanlýðý ile ASELSAN arasýnda "Hava Savunma Erken Ýkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERÝKKS) Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanýmý" projesinin tedariki amacýyla 175,6 milyon dolarlýk sözleþme imzalandý.

ASELSAN'ýn Kamuyu Aydýnlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açýklamasýnda, Milli Savunma Bakanlýðý ile ASELSAN arasýnda Türk Silahlý Kuvvetlerinin ihtiyacý olan HERÝKKS Komuta Kontrol Teçhizat ve Bilgi Donanýmý projesinin tedariki amacýyla 175 milyon 630 bin dolar bedelli sözleþmenin imzalanarak yürürlüðe girdiði bildirildi.

DEVAMI ÝÇÝN TIKLAYIN

Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.

Yorumlar

Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.

  • Lütfen birþeyler yazýnýz. Yorum alaný boþ býrakýlamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrasý yayýnlanacaktýr.
  • Mesajlarýnýz size hukiki sorumluluk doðurur.
  • Bir hata oluþtu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný

Diriliþ Ertuðrul 71. yeni bölüm fragmaný

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Teröre karþý dayanýþma maçý: Yýldýzlar Karmasý

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Cumhurbaþkaný Erdoðan Þžehitlere Saygý Maçý'nda

Sanatçýlar Trump'a karþý kýzý Ivanka'dan yardým istedi

Sanatçýlar Trump'a karþý kýzý Ivanka'dan yardým istedi

En Çok Okunanlar

ÞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMÝ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAÞAM

EKLER

HAKKIMIZDA