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ASELSAN'dan 33,8 milyon dolarlık sözleşme

ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile arasında 'Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı' projesi kapsamında 33,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

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ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ arasında ana yurt güvenliğine yönelik Özel Maksatlı Teçhizat ve Hizmet Alımı Projesi kapsamında 499 adet döner kanatlı (çok rotorlu) İHA Sistemi Projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 33 milyon 862 bin 140 dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Sözleşme kapsamında teslimatların gelecek yıl gerçekleştirileceği bildirildi.

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