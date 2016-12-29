Asgari ücret görüşmelerinde son gün

Toplantılarda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016 başında 1300 liraya yükseltilen asgari ücretin yeni yılda bin 600 TL olmasını talep etti. DİSK, asgari ücretin tümüyle vergi dışı bırakılması gerektiğini talep ediyor. Konfederasyon, 2017 yılı için asgari ücretin en az 2 bin lira net olmasını istiyor. İşveren kesimi ise asgari ücrete zam istemiyor

"Bin 300 lira yeterli değil"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin "Bugün için asgari ücret bin 300 lira. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız" demişti.

"Bin 400 Lira iddiası"

İşveren kesimi de 50 liralık bir artış teklifi hazırlayarak 1.350 lira önerisini sunacak. Hükümetin ise bunların ortasında 1.400 liralık bir rakam ortaya koyacağı belirtiliyor.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'nun hazırladığı çalışma raporunda asgari ücret ve işgücü maliyetlerine ayrı bir bölüm ayrıldı. 2016 yılında asgari ücretin yüzde 30 artırıldığı belirtilen bu bölümde, artış oranının çalışma barışını ve toplumsal iş sözleşmesi düzenini de olumsuz etkilediği vurgulandı.

"Türkiye 16 Avrupa ülkesini geçti"

TİSK, "Tüketici enflasyonu yüzde 8.8, üretici enflasyonu yüzde 5.7 iken, yüzde 30 artırılan asgari ücret işletmeleri sarstı. Maliyetlerdeki genel yükseliş ve karlılıktaki azalış dikkate alınarak 2017 yılında asgari ücret artışı yapılmamalıdır" açıklamasını da yaptı. TİSK 2016 yılının Ocak ayında yaptığı çalışmada, "2016'da Türkiye'deki aylık brüt asgari ücret düzeyi 947 Euro'ya yükselerek 16 Avrupa Ülkesini geçti" sonucu çıkmıştı.

2016 rakamı bin 300 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor. (Kaynak: YeniŞafak)