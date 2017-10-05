Askere bor tabanlı çelik yelek
Şirketin 40 yıllık sürecinde sadece üretimi 1.000 tondan 800.000 tona çıkarmakla yetinmediğini anlatan Kipri şunları söyledi: “Kimya sürekli gelişen ve geliştirilmesi gereken bir sektör.
Biz de Ar-Ge ekibimizi sürekli geliştirdik. Bugün Ak-Kim’in Ar-Ge merkezinde yaklaşık 60 Türk mühendisi sürekli yeni ürünler için çalışıyor. Türkiye’de sanayi açısından çok önemli girdileri sadece Ak-Kim üretiyor. Koç Üniversitesi ile birlikte yeni kurduğumuz araştırma merkezi bor tabanlı ürünler üzerinde çalışıyor. Bu ürünler zırhlarda ve çelik yeleklerde kullanılacak. Karayolları için yeni geliştirdiğimiz asfalt katkı maddesi ile asfaltın daha uzun ömürlü olmasını ve yakın gelecekte köprü ve otoban asfaltlarının her yıl değişmemesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.”
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