Atun: Akdeniz gazının Ceyhan üzerinden nakledilmesi daha uygun

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Shell'in Mısır'daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) terminalleri üzerinden İsrail açıkları ve Afrodit sahasındaki doğu Akdeniz gazını taşıma görüşmelerine ilişkin, "Söz konusu kaynakların KKTC üzerinden TP'nin de çözüm ortaklığıyla Ceyhan'a nakledilmesi ve o şekilde AB'ye ulaştırılması çok daha uygun, ekonomik ve ticari sevk koşulları sağlar. " dedi.

Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarında sismik araştırmalarını tamamladığını belirten Atun, verilerin analizi sürecine başlandığını ve Güzelyurt bölgesinin de taranmasına geçildiğini aktardı.

Atun, Shell'in İsrail açıklarında ve Afrodit yatağındaki doğalgaz kaynaklarını Mısır'ın LNG tesisleri üzerinden alma planlarının ekonomik olmadığını aktararak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yaptıkları son ziyarette, hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC'nin kaynakların aranmasındaki kararlılığına vurgu yaptıklarını hatırlattı.

Atun, 2011 yılında Türkiye Petrolleri AŞ'ye (TP) araştırma, sondaj yapma ve doğal kaynağın ticaretini değerlendirme yetkisi verilmesinin ardından, bu süreçte net bir irade ortaya konulduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Barbaros Hayrettin Paşa gemisine yapılan son ziyarette, hem Türkiye Cumhuriyeti hem KKTC'nin kaynakların aranmasındaki kararlılığına dikkat çekildi. Haliyle bizim kendi denizlerimizde sizin ifade ettiğiniz noktayla Türkiye Cumhuriyeti arasındaki Ceyhan bölgesi, dünyanın özellikle bu coğrafyanın en temel en yüksek ölçekteki enerji terminallerinden biri haline gelmiştir. Avrupa'ya, Kafkaslar'a, Orta Doğu'ya bağlantıları olan geniş hatlarıyla Ceyhan önemli bir merkez konumundadır. Bizim kendi sularımızda kendi sondajımızı yapmamızla beraber Ceyhan daha da öne çıkmaktadır. Dolayısıyla Shell'in Mısır'daki LNG terminalleri üzerinden doğu Akdeniz gazını taşıma görüşmelerine rağmen, söz konusu kaynakların KKTC üzerinden TP'nin de çözüm ortaklığıyla Ceyhan'a nakledilmesi ve o şekilde AB'ye ulaştırılması çok daha uygun, ekonomik ve ticari sevk koşulları sağlar."

"Mısır planı ekonomik değil"

Mısır üzerinden çözüm bulmaya çalışma planının ekonomik alternatif olmadığını ve ancak bu ülkenin iç tüketimine yetecek miktarda hidrokarbon üretebilmesinden dolayı verimli sonuçlanmayacağını anlatan Atun, "Bu gazın haricinde Mısır üzerinden çok elle tutulur, kayda değer bir ticaret yok. Bunu ancak Ceyhan üzerinden nakledebilirseniz, Avrupa Birliği'nin (AB) kabul edebileceği maliyet koşullarında bir gaz temin edebilirsiniz. Yoksa bunu Mısır'a nakletmek, oradan AB'ye nakletmeye çalışmanın mali boyutları, AB'nin şu anki fiyatlarda kabul edebileceği düzeyin üzerinde diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada, KKTC'de yenilenebilir enerji sektörünün de hızla geliştiğini vurgulayan Atun, bu alanda yapılan bir tüzük değişikliğiyle tüm tüketici gruplarına hem güneş paneli kurma hem de bunu sistem içinde mahsuplaşabilme imkanı sağladıklarını söyledi.

Atun, düzenlemelerin ardından yenilenebilir enerji sektörünün hızla gelişmeye başladığını belirterek, "Şu anda lisanslandırılan serbest tüketicilerin yenilenebilir enerjiye ilişkin kurulu izinleri 20 megavatlara yaklaştı. Buna ilaveten, biz 2017-2018 yılı için bir yıllık dönemde yaklaşık 20 megavatlık bir kapasiteyi de devlet eliyle ihale ederek lisans vermeyi planladık. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor." dedi.