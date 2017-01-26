Avrasya Tüneli 24 saat hizmete baþlýyor

Ýstanbul’da araç trafiðinin çok yoðun olduðu Kumkapý ve Koþuyolu güzergahýnda kýtalararasý yolculuk süresini 5 dakikaya indiren Avrasya Tüneli, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarýyla 24 saat hizmet vermeye baþlýyor.

Asya ve Avrupa kýtalarýný ilk kez deniz tabaný altýndan geçen iki katlý karayolu tüneliyle birbirine baðlayan Avrasya Tüneli, 20 Aralýk 2016 tarihinde Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ve Baþbakan Binali Yýldýrým’ýn katýldýðý törenle hizmete açýlmýþtý. Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna iliþkin çalýþmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasýnda hizmet veriyordu. Tünel çalýþmalarýnýn tamamlanmasýyla 31 Ocak 2017 günü 07:00 saatinden itibaren 7 gün 24 saat hizmet verilmeye baþlanýyor.

Ýki kýta arasý kýsa yol

Trafik yoðunluðu fazla olan Asya yakasýndaki D100 Karayolu ve Avrupa yakasýndaki Kennedy Caddesi’ni baðlayan Avrasya Tüneli’yle mesafeler kýsaldý. Baðlantý yollarýnýn iyileþtirilmesi ile akýcý hale getirilen güzergâh sayesinde tüneli kullananlar kýtalararasý yolculuðu yaklaþýk 5 dakikada tamamlýyor. Ýstanbul genelinde de seyahat sürelerini kýsaltan Avrasya Tüneli ile Ýstanbullular zaman tasarrufu saðlýyor.

Her geçen gün ilgi artýyor

Avrasya Tüneli hizmete açýldýðý ilk günden bu yana sürücülerden yoðun ilgi görüyor. Sahip olduðu ileri teknolojik özellikleriyle Avrasya Tüneli, Ocak ayýnýn ilk haftasýnda etkili olan yoðun kar yaðýþý nedeniyle ulaþýmýn olumsuz etkilendiði Ýstanbul’da hýzlý, konforlu ve güvenli bir ulaþým alternatifi olarak öne çýkmýþtý.