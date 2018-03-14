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Avrupa borsaları Almanya hariç düşüşle kapandı

Avrupa borsaları günü, Almanya hariç düşüşle tamamladı.

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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,15 azalışla 374,94 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 gerileyerek 7.132,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 değer kaybederek 5.233,36 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,05 azalarak 22.452,34 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,03 düşüşle 9.688,50 puana indi.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,14 artışla 12.237,74 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 20.19 itibarıyla yüzde 0,15'lik düşüşle 1,237 seviyelerinde bulunuyor.

 

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