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Avrupa’dan ABD’ye Google misillemesi

Avrupa ile ABD arasında yaşanan ticaret savaşında, AB tarafından yeni bir hamle geldi.

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Avrupa Birliği (AB), Android işletim sisteminde piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle Google’a 4.3 milyar Euro para cezası verdi. Açıklamada, Google’ın 90 gün içerisinde çalışma biçimini değiştirmesi gerektiği kaydedildi.  

 ‘CEZA ERTELENDİ’ İDDİASI

Google, alınan karar sonrası açıklama yaptı ve açıklamasında şu satırlara yer verdi: “Android herkes için daha fazla seçenek yarattı, daha az değil. Güçlü bir ekosistem, hızlı inovasyon ve daha düşük fiyatlar yoğun rekabetin ayırt edici özellikleridir. Komisyon’un kararını temyize götüreceğiz.” Google’a ceza kararının ay başında açıklanması bekleniyordu ancak ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ziyareti nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

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