Avrupa’nın ikinci beyin hastanesi 80 milyon TL yatırımla Türkiye’de

Türkiye’nin ilk 1A Ultra Clean ameliyathane donanımına sahip hastanede nöronavigasyon destekli floresan boyama ile tümör ve beyin cerrahi operasyonları yapılabilirken teknoloji ve donanımlı uzman kadrosuyla sıfır hata hedefleniyor. Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında pek çok ilke imza atan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, beyin alanına odaklı genel hastane imkânları ve ek 10 branş ile çalışmalarını sürdürüyor.

NPİSTANBUL Beyin Hastanesi 160 yatak kapasiteli yeni binasında; uzman kadrosu ve tecrübeli cerrahi ekibi ile hizmet veriyor. Bağımlılık, psikiyatri, psikoloji ve nöroloji alanında 20 yılık bir tecrübeye sahip olduklarını, beyin fonksiyonlarını ölçme alanında önemli ilklere imza attıklarını belirten NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan “Ülkemizde beyin alanında önemli bir ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Bu nedenle çalışmalarımızı beyin odaklı olarak yürütmeye karar verdik. Hastalarımız dünya standartlarında tedavi görmeyi ve hizmet almayı hak ediyor. Mükemmele ulaşmak için beyinden ilham aldık” dedi.

ABD’DEN AKREDİTASYON

Tarhan, kalite standartlarına büyük önem verdiklerini belirterek “Hastalarımız dünya standartlarında tedavi görmeyi ve hizmet almayı hak ediyor. Yurt dışına tedavi almak için gitmeyi düşünen hastalarımız vardı. Kalite standartlarını yükselttik, 2012 yılında dünyada ABD dışında JCI akreditasyonunu alan üçüncü nöropsikiyatri hastanesi olduk” dedi. Prof. Dr. Tarhan, Almanya’nın Hannover kentinde bulunan beyin hastanesinden sonra NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nin Avrupa’da beyin odaklı çalışan ikinci hastane olduğunu belirtti.