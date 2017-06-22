Avrupa’yı kıskandıran tablo

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Hazine verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye geçen yıl toplam kamu borcunun milli gelire oranında neredeyse bütün AB ülkelerinden daha iyi bir performans gösterdi. AB’de 2016 yılında kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı yüzde 83.5 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde avroyu kullanan Birlik üyelerinden oluşan Euro Grubunda ise bu rakam yüzde 89.2’ye ulaştı.



AVRUPA BORÇ İÇİNDE



Aynı dönemde Türkiye’de uygulanan mali disiplin ve etkin kamu borç yönetimi ile AB tanımlı borç stokunun milli gelire oranı yüzde 28.3 seviyesinde seyretti. Böylece Türkiye’de kamu borcunun milli gelire oranı geçen sene AB üyesi 28 ülkenin 26’sından düşük seviyede gerçekleşti.



Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da kamu borcunun milli gelire oranı yüzde 68.3 olurken, bu rakam Fransa’da yüzde 96, Birlikten ayrılma kararı alan İngiltere’de yüzde 89.3 ve İspanya’da yüzde 99,4 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde AB’de kamu borcunun milli gelire oranı en düşük ülkeler ise yüzde 9.5’le Estonya, yüzde 20’yle Lüksemburg ‘da gerçekleşti. Yalnızca bu iki ülkede kamu borcunun milli gelire oranı Türkiye’den düşük seviyede seyretti. AB’ye üye ülkelerin ekonomik ve parasal birliğe katılımı için öngörülmüş zorunlu koşulların belirlendiği Maastricht kriterlerine göre, kamu borç stoklarının, gayri safi yurtiçi hasılalarına oranının yüzde 60’ını geçmemesi gerekiyor. Bu verilere göre, AB üyesi 28 ülkenin çoğunluğu bu kriteri karşılayamıyor.

En yüksek kamu borç oranı Yunanistan’da