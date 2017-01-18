TÜMOSAN AVL'yi Altay'dan çıkardı

Milli Tank Altay projesinde, tankın motorunu geliştirmeyi üstlenen Tümosan, Avusturyalı AVL firmasının taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, ilgili şirketle olan sözleşmeyi iptal etti. Tümosan'ın açıklamasında, Avusturya hükümetinin Türkiye'nin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında ısrar ettiğine de vurgu yapıldı. Tümosan'ın güç geliştirme projesi ile ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

PROJEYE YERLİ KAYNAKLARLA DEVAM

“Altay Tankı Güç Grubu Geliştirme Projesi kapsamında SSM-Tümosan Sözleşmesi gereğince Teknik Destek Sağlayıcı (TDS) aday firmalarıyla yürütülen görüşmeler sonrasında 7 Ekim 2015 tarihinde AVL List GmbH firması ile Teknik Destek Sağlayıcı Anlaşması imzalanmıştı. Sözleşme gereği 90 gün sonra hükümet onayını getirmesi gereken AVL Firması arka arkaya talep ettiği süreler sonrasında da Avusturya hükümetinin Ülkemizin iç işlerine müdahale edecek şekilde şartlar içeren ihraç lisansında ısrar etmesi ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından bahse konu ihraç lisansının kabul edilmemesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmemiş ve sonrasında TDS Sözleşmesi iptal edilerek firmanın verdiği teminat irat kaydedilmiştir. Şirketimiz gerek projenin hazırlık sürecinde gerekse Teknik Destek Sağlayıcı seçimi yapıldıktan sonra yaşanabilecek olumsuzlukları değerlendirerek alternatif firmalar ile çalışmalar yapmış olup halihazırda görüşmelerini sürdürmektedir. Son günlerde özellikle AB ülkeleri tarafından ülkemize karşı uygulanan yaptırımlar nedeniyle gerek proje ve gerekse proje kapsamındaki kritik alt komponentlere ilişkin teknolojilerin transferinde önemli engellerle karşılaşılacağı anlaşılmıştır. Bu kapsamda TÜMOSAN mümkün olduğu kadar yurt içi kaynakları kullanarak projenin gerçekleştirilmesi için çabalarını sürdürmekte olup önerilerini SSM ile paylaşmıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı; 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlamak üzere TÜMOSAN tarafından yapılan tekliflerin değerlendirilmesi ve avans ödeme şartlarının yerine getirilmesini teminen 1 ay ilave süre vermiş bulunmaktadır.”