Ayder’i TOKİ kurtaracak

Ayder Yaylası’nda inşa edilen kaçak yapılaşmalar, doğal görüntüyü bozarken aynı zamanda da yayla turizmine de büyük zarar veriyor. Amaçlarının yayla turizminin başlamasıyla plansız, programsız ilerleyen yapılaşmanın önüne geçmek olduğunu belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, kaçak yapılaşmadan kurtarmak ve yaylada geleneksel dokuya uygun mimariyi sağlamak için 14-15 Ekim’de arama konferansı yapılacağını ifade etti. Yaylada yeni yapılan betonarme evlerin geleneksel yapım karakterinden uzak ve plansız bir şekilde inşa edildiğine dikkati çeken Turan, doğal kaynakların akılcı kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için yeterli teknik altyapının kurulmadığını vurguladı Turan, yaylanın güçlü bir altyapıya ulaştırılması ve kısa vade yerine uzun vadeli çıkarlara yönelik yatırım yapılması gerektiğini ifade etti.

TÜM KESİMLER KONUŞACAK

Turan, konferansa meslek odalarının, üniversitelerin, Karadeniz’deki dernek ve vakıfların temsilcileri ile yöredeki vatandaşların katılacağını belirterek, “Ayder Yaylası’nda öncelikle hak sahiplerini ve onların ne istediğini belirleyeceğiz. Bunun dışında turizm için gerekli ihtiyaçları netleştireceğiz. Ayder’de Türkiye’ye örnek olacak bir yayla rehabilitasyonu çalışması gerçekleştireceğiz” dedi. Ayder Yenileme ve Koruma Projesi’ne bütün yerel unsurların aktif katılımını sağlamayı amaçladıklarını belirten Turan, “Hep beraber yenileme ve koruma kapsamında yapı tipleri, üretim biçimleri, çevre, ulaşım, konut tipoloji, tercih ve alışkanlıkların nasıl olması gerektiğine cevap arayacağız” dedi.