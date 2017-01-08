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Bağ-Kur'luya 666 lira!

Asgari ücretteki artış birçok hesabı değiştirirken Bağ- Kur'luların 5 puanlık avantajını da yükseltti. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ- Kur'luları, esnaf, gelir vergisi mükellefleri, eczacı, avukat gibi serbest meslek erbabı için aynen SSK primlerinde olduğu gibi 5 puanlık indirim avantajı bulunuyor.

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Asgari ücretteki artış birçok hesabı değiştirirken Bağ- Kur'luların 5 puanlık avantajını da yükseltti. Şirket ortakları, köy ve mahalle muhtarları, tarım Bağ- Kur'luları, esnaf, gelir vergisi mükellefleri, eczacı, avukat gibi serbest meslek erbabı için aynen SSK primlerinde olduğu gibi 5 puanlık indirim avantajı bulunuyor.
 
İndirimden yararlanmanın tek şartı SGK'ya prim borcu bulunmamak. Borcunu yapılandıranlar da bu haktan yararlanabiliyor. Bu 5 puanlık indirim Bağ-Kur'luya önemli bir avantaj getiriyor. En düşük seviyeden prim ödeyen bir Bağ- Kur'lunun geçen yıl 568 lira olan primi bu yıl için 613.24 liraya çıktı. 5 puanlık indirim ile bu rakam 524,46 liraya inecek. Bağ-Kur'lu her ay en alt seviye de 88.78 lira kazanacak.
 
7.5 KATA ÇIKARTILDI
 
Takvim'in haberine göre, bu yıl tavan ücretlerin 7.5 kat artması bu avantajı biraz daha büyüttü. Buna göre tavandan ödenecek prim 4.599,28 TL'ye kadar çıkacak. Bu rakama indirim uygulandığında prim 3.932,72 TL'ye kadar inecek. Bu durumda Bağ-Kur'lunun aylık kazancı 666,56 TL olacak. Bu kadar eksik prim ödeyecek. (Kaynak: TAKVİM)

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