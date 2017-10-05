Bakan Ağbal: Motorlu Taşıt Vergisi'nin hesaplanmasında yeni bir vergilendirme getiriyoruz

Bakan Ağbal, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Tasarısı hakkında milletvekillerine bilgi verdi. Ağbal, emlak vergisine ilişkin düzenlemeyle ilgili, "Emlak Vergisi hesabında kullanılacak arsa ve arazi değerleri belediye komisyonları tarafından tespit edildi. Burada açıklanamayacak, izah edilemeyecek arsa metrekare artışlarıyla karşılaştık. 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında uygulanmak üzere 2017 yılına göre en çok yüzde elli arttırılması sınırlaması getiriyoruz. Emlak Vergisi'nde en çok yüzde elli farkla karşılaşacak vatandaş" ifadelerini kullandı.

Cep telefonu üzerinden alınan vergilerle ilgili düzenleme hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Ağbal şunları söyledi:

"Cep telefonu üzerinden alınan özel iletişim vergisi şu anda yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15, data vergi oranı yüzde 5. Fatura üzerinde aynı anda iki vergi oranının uygulandığını görüyoruz. Farklı oranlar sistemde karmaşaya yol açıyor. Yüzde 25 olan Özel İletişim Vergisi oranını yüzde 7.5'a düşürüyoruz. Sabit telefonu da aynı şekilde. Bundan sonra ister cep ister sabit ister data hizmeti alımında tek bir oran yüzde 7.5 oranında vergiye tabi tutulacak."

Motorlu Taşıt Vergisi'ne istinaden Ağbal, "2018 yılında Motorlu Taşıt Vergisi'ni arttırıyoruz. Motorlu Taşıt Vergisi'nin hesaplanmasında yeni bir vergilendirme getiriyoruz" diye konuştu.