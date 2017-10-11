Bakan Albayrak: Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temeli atacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 8. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Albayrak, 'İnşallah, Akkuyu Nükleer Santrali'nde bu yıl sonu veya gelecek yıl başında temel atmayı iki ülkenin devlet başkanları düzeyinde gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. 29 Ekim 2023'e, Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirebilirsek bizim için bundan daha onurlu, şerefli bir hediye olamaz.' dedi.
- AA
Bakan Albayrak, zirvede yaptığı açıklamada "Çok net ifade edeyim 2023-2030 ekseninde Türkiye olarak kısa önümüzdeki 5 yılda güneş ve rüzgar hedefimiz kapsamında süreç devam edecek. Havuzda bekleyen, rüzgar için söylüyorum, 1700 küsür megavatı erittik. Müteakiben güneş ve benzeri devam edecek" dedi.
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