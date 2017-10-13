Bakan Albayrak açıkladı: Bu yıl rekor kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) forumuna katıldı. Beşiktaş'ta bulunan ünlü bir otelde gerçekleşen toplantıya enerji ve iklim konusunda çalışmalar yürüten, dünyanın birçok ülkesinden yüzlerce kişi katılırken, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Polonya Çevre Bakanlığı Müsteşarı HE Slawomir Mazurek, Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol öne çıkan isimler oldu. Enerji Bakanı Berat Albayrak, forumun açılışında bir konuşma yaptı.

"10 YILDA 10 BİN MEGAWATT RÜZGAR, 10 BİN MEGAWATT GÜNEŞ ENERJİSİ"

Konuşmasına Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerinden bahsederek başlayan Bakan Berat Albayrak, "Hükümetimizin koyduğu önemli hedeflerden bir tanesi olan 10 yılda 10 bin megawatt rüzgar, 10 bin megawatt başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji sepetine katkıda bulunmasını sağlayacağız. YEKA modeliyle sadece yenilebilir enerjinin kapasite olarak değil, aynı zamanda teknolojilerinin de Türkiye'de olmasını sağlayacak ve bunun yanında 10 yıl Ar-Ge şartıyla bu teknolojilerin geliştirilmesine, bölgemizdeki kapasiteyi de görerek, daha yaygın kullanılmasına önemli katkı sağlayacak" dedi.

Enerji çalışmalarının çevre ve hava kirliliğini olumsuz etkilememesi için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek devam eden Bakan Albayrak, "Enerji alanındaki karbondioksit salınımını azaltmak için Bakanlık olarak gerekli adımları hızla atıyoruz. Emisyon sınırlarını sürdürülebilir enerji çalışmalarını olumsuz etkilemeyecek şekilde hayata geçiriyoruz. İşte yine bu yükümlülüğümüz kapsamında, emisyon azaltım faaliyetlerimizi ulusal program ve stratejilerimize uygun olarak, ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir şekilde yürütmek için gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE ENERJİ PİYASALARINDA BÖLGENİN EN GÜVENİLİR, EN CAZİP ÜLKELERİNDEN"

Türkiye'nin coğrafi konumu ve potansiyel gücü ile yıllardır çeşitli krizlerin ve savaşların yaşandığı coğrafyada enerji konusunda da güçlü olduğunu, güçlü kalabildiğini anlatan Albayrak, Türkiye'nin bu konuda en güvenilir ve en cazip ülkeler arasında olduğunu söyleyerek, "Türkiye, bugün 6 tanesi kurulu, 2 tanesi kurulmakta olan 8 doğalgaz boru hattıyla, 2'si de müzakere halinde olan 10 boru hattıyla dünyada petrol ve doğalgazın 3'te 2'sinin bulunduğu bu coğrafyada siyasi duruşuyla, güçlü ekonomisiyle, iş yapma kapasitesi üst düzey olan özel sektörüyle, çeşitlendirilmiş endüstrisiyle, tüm bunların birleştirildiği bu resimde ve daha da önemlisi büyük bir büyüme potansiyelinin ötesinde büyük bir enerji tüketicisi, pazarı olması hasebiyle bölgenin en ama en önemli ülkelerinden birisidir.

"BU YIL TARİHİ REKORLAR KIRDIK"

Bağışıklık sistemiyle, bölgesinde 15 yıldır süre gelen krizlere, savaşlara, istikrarsızlara rağmen işte bu yıl asgari yüzde 5-6 büyümeye devam ediyor. Seneye hakeza öyle. Peki, enerji sektöründe nasıl? Bu yıl tarihi rekorlar kırdık. Tarihte en yüksek yıllık artışlardan birini yaşadık bu yıl. Dolayısıyla Türkiye hem iç ekonomik dinamikler açısından büyüme potansiyeliyle, hem bölge ve pazar altyapısındaki büyüme, ihracat potansiyeliyle dünyadaki sayılı ülkelerden bir tanesi. Türkiye tam bu fotoğrafın ve resmin ortasında olan, kavşak noktasında olan, Doğu ve Batı medeniyet kültürünün tüm bileşenlerini yüzyıllardır tek potada eriten, çok ama çok kıymetli, önemli bir ülke. İşte bu bağlamda, enerji piyasalarında dünyadaki en güvenilir, en cazip ülkelerden birisidir" değerlendirmesine bulundu.