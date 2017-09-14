Bakan Albayrak Bakü'de Azeri-Çırak-Güneşli toplantısında konuştu

Albayrak, Azeri-Çırak-Güneşli (AÇG) petrol yataklarının üretim ve paylaşım anlaşmasının süresinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin Bakü'de düzenlenen törende konuştu.

Sadece Azerbaycan için değil, bölge ve enerji piyasaları açısından tarihi bir anlaşma olan, "Yüzyılın Kontratı" şeklinde adlandırılan AÇG anlaşmasının artık 21. yüzyılın da kontratı olduğunu ifade eden Albayrak, AÇG'nin Azerbaycan'ın sınırsız kaynaklarının simgesi haline geldiğini, dünya piyasalarına güvenilir bir petrol kaynağına ulaşması açısından da önemli katkı sağladığını belirtti.

Anlaşmanın uzatılmasının önemine değinen Albayrak, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattının devreye girdiği 2006'dan bugüne kadar bu hatla 2,6 milyar varil ham petrolün güvenli ve kesintisiz şekilde taşındığını bildirdi.

Albayrak, "Azerbaycan, petrolün yanı sıra gaz tedarikinde de hem Türkiye hem de diğer tüketici ülkeler için vazgeçilmez bir güvenilir partner olmaya emin adımlarla devam ediyor. Kaynak çeşitlendirilmesi açısından Avrupa Birliği (AB) tarafında gündeme getirilen Güney Gaz Koridoru projesinin kaynak ülkesi Azerbaycan'dır. Güney Gaz Koridoru, AB tarafından ortaya konulan bir konsept olsa da, projeyi gerçek anlamda hayata geçiren Türkiye ve Azerbaycan'ın iradesi olmuştur." şeklinde konuştu.

"TANAP İKİ ÜLKENİN GÜÇLÜ BİRLİKTELİĞİNİN SEMBOLÜ"

Güney Gaz Koridorundan uzun süre önce Şahdeniz Faz 1'den çıkarılan gazın zaten Bakü-Tiflis-Erzurum Boru Hattı ile Türkiye'ye akmaya başladığını hatırlatan Albayrak, "Şahdeniz Faz 2 kapsamında Türkiye ve Azerbaycan, bir taraftan Azerbaycan gaz ticaretine katkıda bulunurken diğer taraftan hem Türkiye hem Avrupa gaz piyasaları için önemli bir kaynak çeşitlendirmesini sağlayacak TANAP projesini hayata geçirmiştir. TANAP, iki ülkenin güçlü birlikteliğinin, verimli ve 'kazan-kazan' birlikteliğinin sembolü olarak önümüzdeki yılın ikinci yarısı açılışının da gerçekleşmesiyle özellikle Avrupa arz güvenliği açısından tarihi bir yapı taşı olacaktır." dedi.

Albayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki taraf olarak Güney Gaz Koridorunun gerçekleştirilmesinde cesur kararlar alarak, attığımız doğru adımlarla, hem Türkiye hem Azerbaycan, Avrupa ve dünyaya çok önemli bir örnek teşkil etmiştir. İnşaatın önümüzdeki yıl sona ermesiyle birlikte yaklaşık 16 milyar metreküplük gazın Gürcistan, Türkiye, Yunanistan ve İtalya'ya ulaşılması sağlanacaktır."

"TÜRKİYE-AZERBAYCAN İŞ BİRLİĞİ GELECEK İÇİN REFERANS"

AÇG'nin ortaklarından olan Türkiye Petrollerinin (TP) 1991'den beri Azerbaycan'da faaliyet gösterdiğini hatırlatan Albayrak, TP'nin ilk uluslararası yatırımını Azerbaycan'a yaptığını bildirdi.

TP'nin Azerbaycan'daki diğer uluslararası projelere de katılarak faaliyetlerini her geçen gün artırdığını SOCAR ile TP arasındaki ortaklığn TP'nin 1996'da Şahdeniz projesine katılmasıyla ivme kazandığını kaydeden Albayrak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"TP, 2014'te Şahdeniz sahasındaki yüzde 10 hisse artışıyla birlikte yüzde 19 hisseye ulaşarak projenin en büyük ikinci yatırımcısı konumuna gelmiştir. 23 senedir AÇG projesinin ortağı olan TP, bugün atılan imzalarla, güvene dayalı partnerliği 2049 yılına kadar uzatarak Azerbaycan'a olan güvenin bir kez daha belirtmekten onur duymaktadır.

Türkiye olarak enerjinin çatışma ve yoksulluğun bir nedeni olmaktan ziyade barış ve istikrarın lokomotifi olarak görülmesine inanıyoruz. Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin, dünyanın zor bir dönemeçten geçtiği şu günlerde bölgemiz için geleceğe referans teşkil edecek bir ortaklık olduğunu önemle belirtmek isterim. Türkiye, Azerbaycan'daki tüm projelere önem atfetmeye ve ülkedeki yeni fırsatlarda önemli bir ortak olmaya devam edecektir. Azerbaycan'daki yatırımlarımızı büyütmeye devam edeceğiz."

TÜRKİYE'Yİ TEMSİLEN BAKAN BERAT ALBAYRAK KATILDI

Bakü Haydar Aliyev Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Büyük Britanya Devlet Bakanı Alan Duncan, Gürcistan Enerji Bakanı İlia Eloshvili ve pay sahibi şirket yetkilileri yer aldı. Törende Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak temsil etti.

Cumhurbaşkanı Aliyev, törende yaptığı konuşmada, bugünün ülke için çok önemli bir gün olduğunu, AÇG yataklarının işletilmesinde yeni bir dönemin başladığını söyledi.

İlk anlaşmanın Azerbaycan'ın çıkarlarını tam sağlamadığını, yeni anlaşmanın ise daha iyi şartlarda olduğunu belirten Aliyev, "Anlaşma imzalandıktan sonra Azerbaycan'a yabancı yatırımcılar tarafından 3,6 milyar dolar tutarında bonus ödenecek. SOCAR'ın AzAÇG şirketi yüklenici gibi anlaşmanın uygulanmasında yer alacak. SOCAR'ın payı yüzde 11,6'dan yüzde 25'e çıkıyor. Azerbaycan'ın payı yüzde 75 olacak. 23 yıl boyunca AÇG'den 436 milyon ton petrol üretildi. Yeni bilgilere göre yataklarda daha üretilmemiş en az 500 milyon ton petrol rezervi var. Fakat bu rakamın daha da artacağını düşünüyorum."

İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak da törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Mesajında "Asrın Kontratı" olarak tabir edilen AÇG Üretim ve Paylaşım Anlaşması'nın 2050 yılına kadar uzatılmasının, ülkeler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, 20 Eylül 1994 yılında Azerbaycan ile Türkiye Petrollerinin de dahil olduğu uluslararası konsorsiyum arasında imzalanan anlaşma ve 2006 yılında devreye giren Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın, Azerbaycan petrolünün üretimi ve dünya pazarlarına güvenli bir şekilde sevkine imkan tanıdığını ifade etti.

Anlaşmanın, Azerbaycan başta olmak üzere, tüm bölgenin istikrarına, kalkınmasına, stratejik konumunu pekiştirmesine ciddi katkılar sağladığını vurgulayan Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hiç şüphesiz bu proje, uluslararası ve bölgesel düzeyde yürütülecek etkin iş birliğinin en güzel örneklerinden biridir. Azerbaycan petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya ulaştırılmasıyla başlayan iş birliği süreci, Şah Deniz Faz-1 ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğalgaz boru hattı projeleriyle daha da derinleşmiştir. Son olarak Şah Deniz Faz-2 ve önümüzdeki yıl açılışını yapacağımız Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru hattı, inşallah, bu örnek iş birliğimizin zirvesi olacaktır. Tek millet iki devlet olan Türkiye ve Azerbaycan, bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de özellikle enerji konusunda tam bir dayanışma içerisinde hareket edecektir. Bu vesileyle, kıymetli dostum Cumhurbaşkanı sayın Aliyev başta olmak üzere, tüm Azerbaycanlı kardeşlerime en derin muhabbetlerimi sunuyorum."

Azerbaycan, 1994 yılında yabancı şirketlerle AÇG yataklarının işletilmesine yönelik anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma süresi 30 yıl olarak belirtilmiş, 1997'de yataklarda üretime başlanılmıştı. Buradan çıkarılan petrolün büyük kısmı Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı ile dünya piyasalarına sevk ediliyor. (Sabah)