Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakan Albayrak: Kurdaki gelişmeler çok net bir saldırının göstergesi

Bakan Berat Albayrak, 'Kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladık' dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hürriyet gazetesi'ne döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
"Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir"
 
Bakan Albayrak, yaşanan dalgalanmaların çok net bir saldırının, sınamanın göstergesi olduğunu belirtti.
"Küresel finansal sistemin en büyük oyuncusunun başlattığı bu saldırı, tüm gelişmekte olan ülkelerde benzer durumu ortaya çıkarır. Çıkardı da zaten. Bugün yaşanan tabloda, ülkemizin parasının doğrudan bir ABD Başkanı tarafından hedef alındığı böyle bir ortamda, Türk ekonomisine kırılganlık suçlaması yapmak art niyetliliktir."
 
"Aksiyon planımızı hazırladık"
 
Albayrak kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını açıkladı.
"Bankalarımızla birlikte kurdaki bu dalgalandırmanın en fazla etkilendiği kesim olan reel sektör firmalarımızın KOBİ’ler dahil durumlarıyla ilgili aksiyon planımızı hazırladık. Bankalarımız ve BDDK ile beraber gerekli önlemleri hızlı bir şekilde alacağız."
 
"Gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar"
 
Bakan Albayrak, gereken adımların atılmaya başlandığını vurguladı:
"Pazartesi sabahtan itibaren piyasaları rahatlatmak amaçlı olarak kurumlarımız gerekli aksiyonları alacak ve bu konuda gerekli duyuruları piyasa ile paylaşacaklar. Dediğim gibi, tüm önlem ve aksiyon planlarımız hazır."

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA