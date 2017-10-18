Bakan Albayrak’tan sürpriz bor açıklaması

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kırka ilçesinde bulunan ETİ Kırka Bor İşletmesi'ni ziyaret etti. Burada işletme yönetimi ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Albayrak, ardından sahayı gezdi. Sahayı gezdiği sırada sırada kamyonculara selam gönderen Bakan Berat Albayrak, sorun çıkaranlarla çalışılmayacağını söyledi. Albayrak, ETİ Kırka Bor Maden İşletme Genel Müdürü Serkan Keleşer'e, “Kamyonculara bakanın selamını söyleyin. Sıkıntı devam ederse o zaman B planı devreye girer. Öyle deyin yani. Ülke büyüyor. Herkes kafasına göre eski firma, yeni firma yok. Hep birlikte kazanacağız. Kurum tahassubu kişi muhabbetine girmeyeceğiz. Giren varsa da aynı yolda yürümeyeceğiz. Biz büyük Türkiye, güçlü Türkiye diyoruz. Bir yola çıktık. Çok net söylüyorum herkesin önünde. 400 bin kamyon diyorsun. Böyle bir şey var mı ya. Burada müthiş bir ekosistem var” dedi.

“2018 yılında borda büyük bir vizyon patlatacağız”

Borun önemine değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

“Dünyanın en büyük bor sahası. 300 sene, belki 400 sene dünyaya yetebilecek bor rezervine sahip. Bu sene büyük bor rekorunu kıralım. Bu yıl en büyük üretim satış rekorunu kıralım. 2018 yılında bor ile ilgili büyük bir vizyon patlatacağız inşallah. Sürpriz ama. Bunu patlattığımız zaman hem dünyaya güzel bir mesaj olur. Burada çok güzel bir alan var, rezerv var, tesis var, kadro var, insan kaynağı var. Un var, şeker var, yağ var helva artık kaymaklı mı olur? Onun en kralını yapmalıyız.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ve beraberindeki heyet, ardından AR-GE merkezini gezerek helikopter ile Kırka’dan ayrıldı.