Bakan Avcı'dan 'kredi notu' açıklaması

Nabi Avcı, “Uluslararası kredi değerlendirme veya araştırma kuruluşları, ulaşabildikleri ölçülebilir, tartılabilir bir takım değişkenler üzerinden bazı öngörülerde, tahminlerde, kestirimlerde bulunuyorlar. Ellerindeki veriler ne kadar sağlıklı, o veriler arasındaki ilişkiler ne kadar doğru kuruluyor o ayrı bir teknik tartışma konusu olabilir. Ama onlar da nihayet ellerine ulaşan ölçülebilir değişkenler üzerinden bazı kestirimlerde bulunuyorlar. Bize ulaşan, bizdeki veriler öyle demiyor ama onların elindeki veriler farklı olabilir" dedi.

Bakan Nabi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak “Farz edelim ki 14 Temmuz 2016 tarihinde var olan bütün değişkenleri biz bu araştırma kuruluşlarının önüne koysaydık. Yani 'Türkiye'de bir gün sonra 24 saat sonra şu kadar tugayı ele geçirmiş olan şu kadar hain böyle bir operasyon, şöyle bir darbe teşebbüsünde bulunacak; şunlar yaşanacak siz bundan sonrasına ilişkin 16 Temmuz'a ilişkin nasıl bir kestirimde bulunuyorsunuz' diye sorsaydık, çizecekleri tablo herhalde 16 Temmuz'da Türkiye'nin gerçekte yaşadıklarıyla, 16 Temmuz ve sonrasında ve bugün yaşadığımız ortamla herhalde çok alakalı olmayan çok karanlık, çok kötümser bir takım senaryolar üreteceklerdi. Ve haklı da olacaklardı. O ölçülebilir değişkenler içinde gerçekten öyle kestirimler yapılması gerekebilirdi. Ama ne oldu, hiç hesapta olmayan, en azından masanın üzerine konmayan bir değişken 'Türk milleti' devreye girdi ve onların muhtemel skalalarının çok dışında bambaşka bir Türkiye'nin kapılarını açtı. Yani onlar tahminler yaparlar ama zaman zaman böyle milletler onları şaşırtabilir. İnşallah turizm konusunda da, diğer alanlarda da bu tür karanlık kestirimler, kötümser tahminlerin tutmadığını; milletin ve Türkiye'nin şaşırtmaya devam edeceğini hep birlikte görürüz" ifadelerini kullandı.