Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, yerli sebze tohumculuğu ile embriyo transferi projesine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. TİGEM Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Bakan Çelik, bu dönem içerisinde önemli iki projenin hayata geçirildiğini belirterek, “Bunlardan biri damızlık diğeri ise tohumculuk konularıdır. Hayvancılık için büyük önem arz eden embriyo transferi projesidir. İkincisi ise bitkisel üretimiz açısından son derece önemli olan yerli sebze tohumculuğunun geliştirilmesi projesidir” açıklamasında bulundu.

“2016 YILINDA 130 BİN DAMIZLIK DÜVE ÜLKEMİZE GİRİŞ YAPTI”

Bakan Çelik, yetiştiricilerden gelen bazı taleplerin olduğuna vurgu yaparak, “Bu taleplerin başında kombine damızlık düve talebi bu ihtiyacı karşılama adına attığımız bazı adımlar var. Bunlardan bir tanesi 2016 yılında 130 bin damızlık düve ülkemize giriş yaptı. Bunlarda önemli bir kısmını genç çiftçimize hibe olarak dağıtmış bulunuyoruz. Amacımız hayvancılıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak. Bu konuda TİGEM’e son derece önemli görevler düştüğünü belirtmek istiyorum. Biz hayvancılıkta dışa bağımlılığı ortadan kaldıralım derken bunu laf olarak söylemek anlamında söylemedik. Bu çerçevede ‘Milli Tarım Projesi’ başlığı altında açıkladığımız projede 33 ilimizde damızlık düve üretim merkezi kuracağımızı ilan ettik” şeklinde konuştu.

YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ

"Milli Tarım Projesi" kapsamında 33 ilde kurulacak olan Damızlık Düve Üretim Merkezlerinde ahır, ağıl yapımına, damızlık hayvana ve alet ekipman alımına Bakan Çelik, yüzde 50 hibe desteği verileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Çelik, söz konusu destekler ile hayvan ve kırmızı et açığının ortadan kaldırılacağına değinerek, “Ziraat Bankası bünyesinde de bu merkezlerin kredi kullanımında çok daha kolay olacağını belirtmek istiyorum. Kredi imkanlarını da bu şekilde sağlamış oluyoruz” dedi.

Hayvancılık yapmak isteyenlerin hayvan temininde birtakım zorluklar yaşadıklarını kaydeden Bakan Çelik, “Bu 33 merkez vasıtası ile vatandaşımız hiçbir aracı olmaksızın, fiyatları belli fiyatları standart, fiyatta aldanma ve hayvan temininde bir zorlanma olmadan istedikleri cins ve ırkta hayvanı bu merkezde bulabilecekler. Amacımız yerli üretimi maksimum düzeye çıkarmaktır” diye konuştu.

Bakan Çelik, yetiştirici bölgesinde doğan her buzağı için 750 Türk lirası destek verileceğini belirtti.

“EMBRİYO TRANSFERİ SÜRECİNE TİGEM GİRMİŞ OLUYOR”

Bakan Çelik, embriyo transferi projesine ilişkin ise şunları kaydetti: “Bu proje TİGEM tarafından ilk kez gerçekleştirilen bir proje. Bu yöndeki çalışmalar hayvancılığın gelişmesi ile ilgili önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Ülkemizde ağırlıklı olarak üniversitelerde bir araştırma biçiminde ve bakanlığımız da Ar-ge çalışmaları yapılmış. Uygulamaya işin pratiğine bugün startı veriyoruz. Embriyo transferi sürecine TİGEM girmiş oluyor.”

Embriyo transferi aracılığı ile istenilen cinste ve ırkta hayvan elde edilebileceğine dikkat çeken Bakan Çelik, “TİGEM bünyesinde 17 işletmenin 12’sinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Toplam 32 bin baş hayvan varlığı ile damızlık yetiştiriliyor” değerlendirmesinde bulundu.

“TİGEM İLK DEFA YERLİ SEBZE TOHUMU ÜRETİMİ YAPMAK İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAMIŞ BULUNUYOR”

Bakan Çelik, tohumculuğun bitkisel üretimin temelini oluşturduğuna vurgu yaparak, “Tohumculuk alanında belirli bir noktaya gelmek için 2005 yılından bu yana üreticilerimize 1.4 milyar TL’lik sertifikalı tohum fide ve fidan desteğini vermiş bulunuyoruz. Sebze üreticilerimizin kullandıkları fideleri ilk defa destekleme kapsamına aldık. Bu çabalarımız meyvesini vermeye başladı. Bugün sebze ve tohum ihtiyacımızın yüzde 50’sini kendimiz karşılamaktayız. Kendimiz üretiyoruz. Hububatta ise bu oran yüzde 80’lere varmaktadır. Sertifikalı tohum üretimimiz 145 bin tonlardan 2016 sonu itibarı ile 1 milyon tona ulaşmış bulunmaktadır. 70 ülkeye de tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz. Yılda 90 milyon dolarlık sebze tohumu ithal ettiğimizi de belirtmek istiyorum. Yerli hububat tohumu konusundaki başarımızı sebze tohumunda da göstermemiz gerektiği inancı ile TİGEM bu alanda da çalışmalara başlamış bulunuyor. TİGEM ilk defa yerli sebze tohumu üretimi yapmak için hazırlıklarını tamamlamış bulunuyor” dedi.

2018 YILINDAN İTİBAREN SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI

Sertifikalı tohum kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çelik, “2018 yılından itibaren sertifikalı tohum kullanma geliyor. Herkes sertifikalı tohum kullanacak. Desteklerden yararlanmak isteyen sertifikalı tohum kullanacak. Baskı söz konusu değil. Tarımsal destekleri biz sertifikalı tohuma 2018 yılından itibaren vereceğimizi belirtmek istiyorum” diye konuştu.

Bakan Çelik, ilerleyen dönemlerde sebze ve yem bitkileri olmak üzere tohumculukta Ar-ge desteklerinin ise 10 kat arttırılacağını kaydetti.

Gündemde ‘yerel tohum kullanımından vazgeçiliyormuş’ gibi bir algı oluştuğuna değinen Bakan Çelik, “Bunlar kesinlikle doğru yaklaşımlar olmadığını belirtmek istiyorum. Bizim amacımız yerel tohumlarımızı sertifikalı tohuma dönüştürmek. Esas amacımız bu. Yerel tohum sertifikalı olmasın gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız” açıklamasında bulundu.

“400 ile 500 bin civarında bir büyükbaş hayvan ithalatı ile karı karşıyayız”

Konuşmasının ardından Bakan Çelik, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, embriyo transferi ile hayvan sayısındaki artışa ilişkin soru üzerine, “Bizim buradaki amacımız dışa bağımlılıktan Türk hayvancılığını kurtarmak. Şuanda 400 ile 500 bin civarında bir büyükbaş hayvan ithalatı ile karı karşıyayız. Türkiye küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığında kendi kendine yetebilecek bir potansiyele sahip” değerlendirmesinde bulundu.

PALMİYE YAĞI TARTIŞMALARI

Bakan Çelik, gündemde tartışılan palm yağıyla ilgili bir soruya ise “Bu palmiye yağı dediğimiz yağ ile ilgili rastgele tartışmalar yapılıyor. Bu konu ile ilgili bilimsel bir komisyon kuruldu çok fazla uzamayacak kısa süre içerisinde gerekli çalışmaları kamuoyu ile paylaşmış olacağız” cevabını verdi.