Bakan Müezzinoğlu: Büyükannelere 425 lira aylık verilecek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torun bakan büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, torun bakan büyükannelere verilecek maaş tutarının 425 TL olduğunu açıkladı. Bakan Müezzinoğlu, uygulamanın 10 ilde 6 bin aile ile başlayacağını söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.