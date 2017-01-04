Bakan Müezzinoğlu: Büyükannelere bebek bakım parası verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışan anneleri çok yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Müezzinoğlu, Büyükannelere bebek parası verileceğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu destek projesine ilişkin ise şunları söyledi;

PİLOT İLLERDE UYGULAMALAR BAŞLADI

"Doğum yapan annelerin anneanne ve babaanne projeleriyle desteklenmesi için altyapı oluşturduk. Pilot illerde uygulamalar başladı. Ailelerin büyükannelerle ilişkilerini geliştirmek için adım atıyoruz. Anneannenin evinde ya da bebeğin evinde bakım olması durumunda destek verilmesiyle daha sağlıklı ortamlar olabilir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulama 2017'de başlayacak. Altyapısını oluşturduk. Kamuoyu ile hangi illerde olacağını açıklayacağız.

En büyük teşvik tabi torunlarla büyükannelerin bir arada olması. Destek rakamlarını da ay sonunda inşallah açıklayacağız. İlleri de yakında açıklayacağız. 6 aylık bir gözlem süresi olacak. ve ardından projeyi ikinci altı ayda yaygınlaştıracağız. Bir yol haritası belirleyeceğiz. "





