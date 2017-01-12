Bakan Tüfenkci: Dolarda manipülasyon var

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.

"Asla bir rejim değişikliği değil"

Tüfenkci, Anayasa değişikliği teklifine ilişkin, "Nereden, hangi kimlikle bakarsanız bakın, bu asla ve asla bir rejim değişikliği değil. Rejimin, Cumhuriyetin nitelikleri açık açık belirlenmiş, kuruluş felsefesindeki ilkeler belirlenmiş. Bununla alakalı hiçbir değişiklik yok. Sadece yönetimsel, sistemle ilgili değişiklik var." dedi.

Döviz kurundaki yükselmeyle ilgili Tüfenkci, "Manipüle edildiği noktasında güçlü veriler var. Özellikle bazı yurt dışı ve yurt içinde faaliyet gösteren fonların hızlı çıkışları var. Hükümet olarak da Merkez Bankamızla bunu yakından izliyoruz." diye konuştu.